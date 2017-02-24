Alanya’da İhraç Edilen İmam Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen imam gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen imam gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Alanya'da gerçekleştirilen operasyonlar aralıksız devam ediyor. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin operasyonları kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 36 yaşındaki imam Abdultalip Ö., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren Abdultalip Ö.'nün sorgusunun tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.