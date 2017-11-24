Alanya’da Okul Servislerine Denetim Sıklaştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, okul servislerinde denetimini sıklaştırdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, okul servislerinde denetimini sıklaştırdı.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan okullara öğrenci taşıyan servislere denetim yaptı. Yapılan denetimlerde okul servis sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, araçların da standartlara uygun olup olmadığı incelendi. Evrakları eksik olan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Uygulamanın sıklıkla sürdürüleceği belirtildi.