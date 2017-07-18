Alışveriş Merkezlerine Teog Tercih Masası Kuruldu

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TEOG sınavı tercih döneminde Bursa'daki alışveriş merkezlerine TEOG tercih masaları kurdu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TEOG sınavı tercih döneminde Bursa'daki alışveriş merkezlerine TEOG tercih masaları kurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bursa'nın muhtelif noktalarındaki alışveriş merkezlerine kurulan tercih masalarında görevli öğretmenler, öğrenci ve velilerine tercih döneminde yol gösterecek. TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih telaşına giren öğrenciler, alışveriş merkezlerinde kurulan tercih masalarından danışmanlık hizmeti alabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan "tercih robotu" programının da öğrencilere anlatıldığı masalar tercih döneminin sonuna kadar hizmet verecek.

Bir alışveriş merkezinde hizmet veren tercih masasını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, danışmanlık masalarının tercih dönemini dağa sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için kurulduğunu ifade etti. Tercih masalarının uzman rehber öğretmenler gözetiminde faaliyet gösterdiğini dile getiren Sarıkaya, "Tercih işlemlerinin hepsini rehber öğretmenlerimizle birlikte yürütüyoruz. İki farklı alışveriş merkezinde bu hizmeti oluşturduk. Öğrencilerimiz ve velilerimize buradaki rehber öğretmenlerle sağlıklı bir lise tercihinin nasıl yapılacağını anlatıyoruz" dedi.

Sarıkaya, tercih merkezlerinin alışveriş merkezlerinde kurulmasının daha fazla öğrenciye ulaşmakta kolaylıkla sağlayacağını sözlerine ekledi. Alışveriş merkezlerinde kurulan ve TEOG sınavı tercih dönemi bitimine kadar hizmet verecek masalar öğlen saat 12:00'den ile akşam 22:00 saatleri arasında hizmet verecek.