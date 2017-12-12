Altıparmak: "Amacımız İyi Bir Maç İzlettirmekti"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk maçtaki skordan sonra amaçlarının iyi futbol izlettirmek olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk maçtaki skordan sonra amaçlarının iyi futbol izlettirmek olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçında Trabzonspor'a elenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, ilk maçtaki skordan sonra amaçlarının iyi bir futbol izelttirmek olduğunu belirterek, "Maçın başından sonuna kadar oyun prensibimizi sergilemeye çalıştık. Rakibimizin ismi hiç önemli değildi. Mümkün olduğunca önde oynamaya çalışan, futbolu güzelleştirmeye çalışan bir takım olma yolundaydık. Bugün burada da böyle oynadık. Birkaç kişisel hatadan mağlup durumu düştük. Oyuncularıma skor önemli değil kendi oyununuzu oynayın dedim. Trabzonspor'da hiç gol kaçırmadı herhalde girdiği tüm pozisyonları değerlendirdi. Bizim için önemli olan oyuncularımız isteği arzusu ve futbol adına yapmak istedikleriydi. Trabzonspor'a kupada başarılar diliyorum" dedi.