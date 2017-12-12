  • BIST 109.050
  • Altın 153,056
  • Dolar 3,8375
  • Euro 4,5051
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Altıparmak: "Amacımız İyi Bir Maç İzlettirmekti"

» »
Altıparmak: "Amacımız İyi Bir Maç İzlettirmekti"
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk maçtaki skordan sonra amaçlarının iyi futbol izlettirmek olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk maçtaki skordan sonra amaçlarının iyi futbol izlettirmek olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçında Trabzonspor'a elenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, ilk maçtaki skordan sonra amaçlarının iyi bir futbol izelttirmek olduğunu belirterek, "Maçın başından sonuna kadar oyun prensibimizi sergilemeye çalıştık. Rakibimizin ismi hiç önemli değildi. Mümkün olduğunca önde oynamaya çalışan, futbolu güzelleştirmeye çalışan bir takım olma yolundaydık. Bugün burada da böyle oynadık. Birkaç kişisel hatadan mağlup durumu düştük. Oyuncularıma skor önemli değil kendi oyununuzu oynayın dedim. Trabzonspor'da hiç gol kaçırmadı herhalde girdiği tüm pozisyonları değerlendirdi. Bizim için önemli olan oyuncularımız isteği arzusu ve futbol adına yapmak istedikleriydi. Trabzonspor'a kupada başarılar diliyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı12 Aralık 2017 Salı 17:53
  • Çocuklar Fenerbahçe Antrenmanını Takip Etti12 Aralık 2017 Salı 17:53
  • Omü’nün Bileği Ragbide Bükülmüyor12 Aralık 2017 Salı 17:38
  • Fenerbahçe’den Valbuena Cevabı12 Aralık 2017 Salı 17:38
  • İpekoğlu: “İstifa Edip Gitmemiz Samsunspor’a Ciddi Sıkıntılar Doğurur”12 Aralık 2017 Salı 17:38
  • Tamer Tuna: “30 Puanın Üzerine Çıkmak İstiyoruz”12 Aralık 2017 Salı 17:38
  • Yeni Malatyaspor’un Genç Oyuncuları İddialı Konuştu12 Aralık 2017 Salı 17:33
  • Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 4 - Kasımpaşa: 112 Aralık 2017 Salı 17:33
  • Gazilerden Yeni Malatyaspor’a Moral12 Aralık 2017 Salı 17:28
  • Le Guen: "Turu Geçmekten Ötürü Rahatladım"12 Aralık 2017 Salı 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti