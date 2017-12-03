  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 14 °C

'AMATÖR KÖY TAKIMI GİBİ OYNADIK'

»
'AMATÖR KÖY TAKIMI GİBİ OYNADIK'
Samsun Valisi Osman Kaymak, mali ve sportif açıdan kötü günler geçiren Samsunspor’un kendi sahasında Eskişehirspor’a 4-0 kaybetmesinin ardından, “Eskişehirspor maçı bizi gerçekten kahretti. Amatör bir köy takımı olsa böyle oynayabilirdi” dedi.

KRİZİ BİR TÜRLÜ AŞAMIYORUZ
Samsunspor’un amatör bir köy takımı gibi mücadele ettiğini vurgulayan Vali Osman Kaymak, “Samsunspor ilimizin ortak değeridir. Samsun’da kazanınca sevinen, kaybedince üzülen insan sayısı oldukça fazla. Ancak bir krizdir ve bunu bir türlü aşamıyoruz. Futbolla çok ilgili de değilim. Top da oynamadım. Ama ilin gerçeği olduğu için ilgilenmek istiyorum. Maalesef bu gayretin daha çok insanlarda da olması lazım. Eskişehirspor maçı bizi gerçekten kahretti. Amatör bir köy takımı olsa böyle oynayabilirdi. Eskişehirspor da mali sıkıntılar yaşıyordu. Arkadaşlar bu durumu değerlendiriyor. Erkurt Bey’in durumunu bana sordular. Ben bu ilin valisiyim. Ben kulübe destek veriyorum, kulübün başkanı değilim” dedi.


PARA OLMAYINCA OLMUYOR
Başkanlık ve istifa konusuna da değinen Vali Kaymak, birçok kişinin isminin başkanlıkla anıldığını ancak mali krizin çözülmesi için ilk aşamada 5-6 milyon paraya ihtiyaç olduğunu söyleyerek, “Kazım Yılmaz ile olan sorunlarda devreye girdik. Borcun bir kısmı ertelendi. 1 milyonun aktarılması konusunda bir şey yaşıyorlar karşılıklı, onu çözmeye çalışıyorum. Para olmayınca iş olmuyor. Erkurt Bey de çok üzgün durumda. O da, ‘Efendim birisi varsa geldin alsın’ diyor. Parası olan konuşsun. Getir parayı, bu başkanlığı size verelim. Şu anda takımın bu durumdan çıkması için 5-6 milyona ihtiyacı var. Süper Lig hedefimiz vardı çok kötü gidiyoruz. 3-4 maç galip gelindiğinde üst sıraların yakalanacağı söylendi. Şu anda kaybedilmiş bir şey yok" dedi. 


BU TAKIM BUNLARI HAK ETMİYOR
Samsun'un büyük bir şehir olduğunu dile getiren Vali Kaymak, "Merkezde ve şehir dışında bu işi yapacak zenginlerimiz var. O anlamda birilerinin sahip çıkması lazım. Bizim de güvenebileceğimiz bir isim çıkarsa Erkurt Bey’in iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Kendisi iyi ve işine düşkün bir arkadaş ama sonuç kötü. Bu takım aslında bunları hak etmiyor. Takım daha iyi oynayabilir. Bir yerde bir şey var ama benim uzmanlık alanım değil. Hep birlikte buna yoğunlaşmamız lazım. Samsunspor Süper Lig’e çıktığında şehre gelecek insanlar, ilimize büyük bir enerji katacaktır. Bunu görmemiz lazım. Samsunspor ile ilgileniyoruz ama bir yol alamadığımızı da kabul etmek lazım” ifadeleriini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsunspor'dan açıklama 'SPONSORUMUZ ELEKTRİĞİMİZİ KESTİ'02 Aralık 2017 Cumartesi 17:45
  • CANİK AGÜ’YE HAZIR02 Aralık 2017 Cumartesi 17:04
  • Samsunspor eriyor!02 Aralık 2017 Cumartesi 16:40
  • SÜRÜCÜ: ASLA TASVİP ETMİYORUZ02 Aralık 2017 Cumartesi 15:51
  • Samsun maçında “kırmızı kart” kavgası02 Aralık 2017 Cumartesi 14:24
  • PLAY-OFF İÇİN SON ŞANS02 Aralık 2017 Cumartesi 08:45
  • Samsunspor karanlıkta kaldı!01 Aralık 2017 Cuma 13:16
  • Erkurt Tutu: İstifa etmeyi düşünmüyorum01 Aralık 2017 Cuma 13:06
  • SAMSUNSPOR'DA SORUNLAR MASAYA YATIRILIYOR01 Aralık 2017 Cuma 09:45
  • SAMSUNSPOR'A AĞIR CEZA30 Kasım 2017 Perşembe 16:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti