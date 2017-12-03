'AMATÖR KÖY TAKIMI GİBİ OYNADIK'

Samsun Valisi Osman Kaymak, mali ve sportif açıdan kötü günler geçiren Samsunspor’un kendi sahasında Eskişehirspor’a 4-0 kaybetmesinin ardından, “Eskişehirspor maçı bizi gerçekten kahretti. Amatör bir köy takımı olsa böyle oynayabilirdi” dedi.

KRİZİ BİR TÜRLÜ AŞAMIYORUZ

Samsunspor’un amatör bir köy takımı gibi mücadele ettiğini vurgulayan Vali Osman Kaymak, “Samsunspor ilimizin ortak değeridir. Samsun’da kazanınca sevinen, kaybedince üzülen insan sayısı oldukça fazla. Ancak bir krizdir ve bunu bir türlü aşamıyoruz. Futbolla çok ilgili de değilim. Top da oynamadım. Ama ilin gerçeği olduğu için ilgilenmek istiyorum. Maalesef bu gayretin daha çok insanlarda da olması lazım. Eskişehirspor maçı bizi gerçekten kahretti. Amatör bir köy takımı olsa böyle oynayabilirdi. Eskişehirspor da mali sıkıntılar yaşıyordu. Arkadaşlar bu durumu değerlendiriyor. Erkurt Bey’in durumunu bana sordular. Ben bu ilin valisiyim. Ben kulübe destek veriyorum, kulübün başkanı değilim” dedi.



PARA OLMAYINCA OLMUYOR

Başkanlık ve istifa konusuna da değinen Vali Kaymak, birçok kişinin isminin başkanlıkla anıldığını ancak mali krizin çözülmesi için ilk aşamada 5-6 milyon paraya ihtiyaç olduğunu söyleyerek, “Kazım Yılmaz ile olan sorunlarda devreye girdik. Borcun bir kısmı ertelendi. 1 milyonun aktarılması konusunda bir şey yaşıyorlar karşılıklı, onu çözmeye çalışıyorum. Para olmayınca iş olmuyor. Erkurt Bey de çok üzgün durumda. O da, ‘Efendim birisi varsa geldin alsın’ diyor. Parası olan konuşsun. Getir parayı, bu başkanlığı size verelim. Şu anda takımın bu durumdan çıkması için 5-6 milyona ihtiyacı var. Süper Lig hedefimiz vardı çok kötü gidiyoruz. 3-4 maç galip gelindiğinde üst sıraların yakalanacağı söylendi. Şu anda kaybedilmiş bir şey yok" dedi.



BU TAKIM BUNLARI HAK ETMİYOR

Samsun'un büyük bir şehir olduğunu dile getiren Vali Kaymak, "Merkezde ve şehir dışında bu işi yapacak zenginlerimiz var. O anlamda birilerinin sahip çıkması lazım. Bizim de güvenebileceğimiz bir isim çıkarsa Erkurt Bey’in iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Kendisi iyi ve işine düşkün bir arkadaş ama sonuç kötü. Bu takım aslında bunları hak etmiyor. Takım daha iyi oynayabilir. Bir yerde bir şey var ama benim uzmanlık alanım değil. Hep birlikte buna yoğunlaşmamız lazım. Samsunspor Süper Lig’e çıktığında şehre gelecek insanlar, ilimize büyük bir enerji katacaktır. Bunu görmemiz lazım. Samsunspor ile ilgileniyoruz ama bir yol alamadığımızı da kabul etmek lazım” ifadeleriini kullandı.