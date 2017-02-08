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Ambulanslar Olay Yerine Daha Hızlı Gidebilecek

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Ambulanslar Olay Yerine Daha Hızlı Gidebilecek
İzmirli girişimci Abdullah Dinç, 5 yıldır üzerinde çalıştığı ve ambulansların olay yerine gitmesini hızlandıracak projenin patentini adlı.

İzmirli girişimci Abdullah Dinç, 5 yıldır üzerinde çalıştığı ve ambulansların olay yerine gitmesini hızlandıracak projenin patentini adlı. Dinç'in hayat kurtaran "Acil Gel" projesi İstanbul Uluslararası Buluş, Ar-ge ve İnovasyon Fuarı'nda görücüye çıkacak.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan girişimci Abdullah Dinç, 5 yıldır üzerinde çalıştığı "Acil Gel" adlı projesinin patentini aldı. Acil durumlarda ambulansların olay yerine ulaşımını iki kat hızlandırması öngörülen proje, 2-4 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. İstanbul Uluslararası Buluş, Ar-Ge ve İnovasyon Fuarı'nda görücüye çıkacak.

Adres karmaşası tarih oluyor

Akıllı telefon kullanıcılarının tek komutla 112'ye erişimine izin veren "Acil Gel" projesi, ambulansların adres karmaşasından kaynaklanan gecikmelerinin önüne geçecek. Geliştirilen İOS ve Android uygulaması "Acil Gel" sayesinde 112 Acil Servis'e sadece vaka bilgisi verilmesi yeterli olacak. Acil durum bildiren kişinin adresinin olay yerine en yakın ambulansa bildirilmesine imkan veren proje, ambulansların en kısa yoldan hastaya ulaşımını sağlayacak. Akıllı telefon kullanmayanların ise 112 Acil Servis'i arayıp vaka bilgisi vermeleri yeterli olacak.

Patenti alındı

Proje üzerinde 5 yıldır çalıştığını ve projenin Ar-Ge faaliyetlerinin devam ettiğini belirten 3 üniversite mezunu girişimci Abdullah Dinç, "Acil Gel projesi ile ambulansların vakaya geç müdahalesinin önüne geçmeyi hedefliyorum. Ambulansların olay yerine erişimini iki kat hızlandıracak olan projemin patentini de aldım. "Acil Gel" projesi ile 2-4 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası İnovasyon Fuarı'na katılacağım. Projemi her geçen gün daha da ileriye götürmeyi amaçlıyorum ve bu doğrultuda çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.

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