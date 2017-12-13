Anadolu Animasyon Ve Dijital İşler Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali'nde, yarışmayı...

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali'nde, yarışmayı ilk üç içerisinde tamamlamayı başaran katılımcılar düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Eskişehir'de gerçekleşen ödül törenine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan da katıldı. Yoğun bir ilgiyle takip edilen etkinlikte, ilk üçe girmeyi başaran animasyonlar izleyicilerle paylaşıldı.

Yarışmayı üçüncü sırada tamamlayan yarışmacı, "Bencil Bey" isimli animasyonuyla Burak Haliloğlu oldu. Haliloğlu, bu başarısıyla 15 bin liralık ödülün de sahibi oldu. "İstasyon" isimli animasyonuyla yarışmayı ikinci sırada tamamlayan Serdar Çotuk ise 25 liralık ödülünü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın elinden aldı. Büyük bir heyecana sahne olan birincilik ödülü ise "Evlilik" isimli animasyonuyla Cenk Köksal'ın oldu. 35 bin liralık ödülünü Vali Çakacak'tan alan Cenk Köksal, büyük bir mutluluk yaşadı.

"İlk ödülüm değil ama ilk birinciliğim"

Birinciliğin kendisi açısından büyük bir gurur olduğunu dile getiren Cenk Köksal, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti. Büyük hedeflerinin olduğunu ve bunlara ulaşmak için çok çalışacağını belirten Köksal, "Sinema çok zor bir iş, animasyon bence daha da zor bir iş. BEBKA'ya, Eskişehir Valiliğine, Anadolu Üniversitesine böyle bir etkinlik yaptıkları için, bu sanata destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü bana layık gördüğü için jüriye çok teşekkür ediyorum. Bu ilk ödülüm değil ama ilk birinciliğim" şeklinde konuştu.

"Festivali, uluslararası boyuta taşımayı arzuluyoruz"

Yarışmayı birincilikle tamamlayan Cenk Köksal'a ödülünü veren Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise festivalin her geçen sene biraz daha büyüdüğünü söyledi. Eskişehir'in çizgi film ve animasyon konusunda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olduğunu vurgulayan Vali Çakacak, şunları kaydetti:

"Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara, yapımcılara, yönetmenlere, sanatçılara ve tüm çalışanlara katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bizim açımızdan katılanların hepsi başarılıdır ancak tabi ki bir ödül var, jüri var ve ilk üç belirlenecek dolayısıyla bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Tabi ki üçüncü, ikinci ve birinciye emeklerinden dolayı, başarı gösterdiklerinden dolayı ayrıca huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. "Marifet iltifata tabiidir" diyoruz, onun için bu ödülleri koyuyoruz. Eminim ki gelecek yıllarda hem katılımcılar olarak hem de sanatçılar olarak daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi ve daha nice yıllar büyüyerek gerçekleştirilecek. Kalkınma ajansımız destekliyor. İlerleyen yıllarda, hem bunu uluslararası boyuta taşımayı hem de daha geniş katılımlı olmayı arzuluyoruz."