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Ankara Emniyetinden Zehir Tacirlerine Ağır Darbe

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Ankara Emniyetinden Zehir Tacirlerine Ağır Darbe
Ankara Valisi Ercan Topaca'nın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, bin 660 gram uyuşturucu...

Ankara Valisi Ercan Topaca'nın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, bin 660 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Valisi Ercan Topaca'nın talimatıyla Altındağ bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Saat 20.00 sıralarında harekete geçen bin 200 emniyet personeli, oluşturulan uygulama noktalarında şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada, bazı adresler didik didik arandı. Gerçekleştirilen arama çalışmaları neticesinde bin 660 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 kişi de gözaltına alındı.

Ankara Valisi Ercan Topaca, gerçekleştirilen uygulamayı yerinde takip etti. Topaca, uygulama hakkında yaptığı açıklamada, "Altındağ bölgesini, Hacı Bayram'ın arkası, Uzunyol Sokak başta olmak üzere uzun zamandır mercek altında tutuyoruz. Bu akşam yerinde görmek istedim. Gördük ki acilen yıkılması gereken binalar var ama bazı hukuki sorunlar dolayısıyla yıkılamıyor. Onları da Olağanüstü Hal Kanunu'nun verdiği yetki çerçevesinde belediyeyle beraber görüşeceğiz. Bu aslında bir operasyon değil, bir asayiş uygulaması ama bunu yaparken amaç buradaki uyuşturucu, fuhuş, kaçakçılıkla ilgili tüm konularda denetimi sağlamak. Bu çerçevede bu akşam 14 kişi yapılan denetimlerde gözaltına alındı. Yapılan faaliyetlerde 82 bin kaçak sigara ele geçirildi. Değişik miktarlarda bonzai, esrar, eroin, kokain, bir adet tabanca, bin 660 gram uyuşturucu, marihuana gibi maddeler yakalandı" şeklinde konuştu.

Topaca, çalışmaların temel amacının kamu güvenliğini sağlamak ve çocukları uyuşturucu ve fuhuş bataklığından kurtarmak olduğunu söyledi. (CNR-GD)

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