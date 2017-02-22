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Ankara’da 25 Şubat’ta Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

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Ankara’da 25 Şubat’ta Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
Ankara Valiliği, AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı nedeniyle araç trafiğine kapatılacak yolları...

Ankara Valiliği, AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı nedeniyle araç trafiğine kapatılacak yolları duyurdu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanlığının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı'nın 25 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 11.00'de Ankara Spor Salonu'nda (ARENA) yapılması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacaktır. 24 Şubat 2017 Cuma günü saat 23.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası ile giriş ve çıkışları), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışları / Gar Kavşağı alt geçidi dahil) ve Kazım Karabekir Caddesi (Ulaştırma Kavşağı- İstanbul Caddesi arası) araç trafiğine kapatılacaktır. Bu güzergahları kullanan vatandaşlarımızın, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

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