Ankara’da Gecekondu Yangını

Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Olay saat 17.00 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafertepe Mahallesi 163. Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Gecekondudan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, gecekonduda yaşadığı belirtilen yaşlı adamı dışarıya çıkarttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yaşlı adımın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin diğer gecekondulara sirayet etmesine müsaade etmezken, haberi alınca olay yerine gelen gecekondunun sahipleri, sinir krizleri geçirdi.