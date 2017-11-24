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Ankaralı Öğretmenlerden Öğretmenler Günü’ne Özel Albüm

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Ankaralı Öğretmenlerden Öğretmenler Günü’ne Özel Albüm
Ankara'da Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan İngilizce ve Türkçe öğretmenleri, Öğretmenler Günü'ne özel "En büyük eğitimci Peygamber Efendimiz"...

Ankara'da Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan İngilizce ve Türkçe öğretmenleri, Öğretmenler Günü'ne özel "En büyük eğitimci Peygamber Efendimiz" adı altında 5 ilahiden oluşan "Ey Nur-u Hüda" albümünü çıkardı.

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan Türkçe Öğretmeni Mustafa Caymaz ve İngilizce Öğretmeni Yaşar Buyruk, Öğretmenler Günü'ne özel "En büyük eğitimci Peygamber Efendimiz" adı altında "Ey Nur-u Hüda" albümünü çıkardı. Albümdeki 5 ilahi ile öğrencilere Hz. Muhammed'in eğitimci kişiliği aktarılmaya çalışıldı. Albüm öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Kemal Çalışır, "Biz Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu olarak çocuklarımızı hem dini hem de ilmi yönden geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızla kültürel yönden de sürekli sosyal aktiviteler yapıyoruz. Bu vesileyle okulumuzun Türkçe Öğretmeni Mustafa Caymaz ve İngilizce Öğretmeni Yaşar Buyruk, Peygamber Efendimizin eğitimci yönünü ele alarak böyle bir albüm çıkarmışlar. Çocuklarımıza Peygamber Efendimizin eğitimci yönünü anlatmak için çok güzel örnek oldu, bu sebeple öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Albümde yer alan 5 ilahinin sözlerinin kendisine ait olduğunu belirten Türkçe Öğretmeni Mustafa Caymaz, "Biz eğitimci olarak Peygamber Efendimizi örnek alan insanlarız" diye konuştu. Caymaz şöyle devam etti:

"Burası da bir imam hatip okulu. Peygamber Efendimizin örnek kişiliğini çocuklara biz nasıl anlatabiliriz diye düşündük. Daha sonra sözün bir noktadan sonra uçabileceğini düşündük ama müzik olarak, klip olarak hafızalarında kalacaktır fikrine vardık. Bir senedir bu albümü yapmak için uğraştık. Okul müdürümüzün arkamızda durması sayesinde çok şükür başardık. İlahilerimizde Peygamber Efendimizin eğitimci ve örnek kişiliği anlatılmaktadır. Yaptığımız albümü CD şeklinde ücretsiz bir şekilde tüm öğrencilerimize dağıtıyoruz."

Öğretmenler Günü'ne özel olarak çıkarılan albümü Türkçe öğretmeni ile birlikte seslendiren İngilizce Öğretmeni Yaşar Buyruk ise, "Bu albümü, öğrencilerimize Allah sevgisini, peygamber sevgisini müzikle de anlatabilmek için çıkardık" dedi.

İlahileri dinleyen çocuklar ise hocalarını tebrik ederek, "Öğretmenlerimiz bize ilahilerinde en büyük öğretmenin "Peygamber Efendimiz" olduğunu anlatmışlar. Dinlerken çok etkilendik. Hocalarımızın bayağı iyi sesleri var" dediler.

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