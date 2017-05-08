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ANNELERE BİR HEDİYE SİZDEN BİR HEDİYE PİAZZA’DAN

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ANNELERE BİR HEDİYE SİZDEN BİR HEDİYE PİAZZA’DAN
Dünyanın en fedakar ve en değerli varlıkları olan annelere özel kampanya ve hediyeler için geri sayım başladı. Samsun Piazza Alışveriş Merkezi Anneler Günü hediyesini AVM içerisindeki mağazaların birinden alanlara bir hediye daha veriyor.

Dünya markalarının ulaşılabilir fiyatlarla satışa sunulduğu Piazza AVM, Anneler Günü kampanyası kapsamında 8 – 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında, aynı gün içinde toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine sürpriz hediyeler kazandırıyor. Kişisel bakımdan ev aksesuarlarına yüzlerce sürpriz hediye kampanya noktasında alışveriş severleri bekliyor. Anneler Günü hediyesini Piazza’dan alanlar aynı gün içerisinde alışverişlerini gösteren fiş ya da faturalarını getirip, Piazza Club başvuru formunu doldurduktan sonra kampanyaya katılabiliyorlar.

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