  • BIST 109.156
  • Altın 153,298
  • Dolar 3,8173
  • Euro 4,5053
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 8 °C

Antalya’da Halde Düello Kanlı Bitti: 1 Ölü

» »
Antalya’da Halde Düello Kanlı Bitti: 1 Ölü
Antalya'da iddiaya göre telefonda tartıştığı, aralarında küfürleşme meydana gelen ve "Adres ver gel orada görüşelim" dediği öğrenilen Mehmet Öztürk,...

Antalya'da iddiaya göre telefonda tartıştığı, aralarında küfürleşme meydana gelen ve "Adres ver gel orada görüşelim" dediği öğrenilen Mehmet Öztürk, vurularak öldürüldü.

Olay, Kepez ilçesinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 07 YLT 67 plakalı aracıyla hale sebze getiren 40 yaşındaki bir çocuk babası Mehmet Öztürk, iddiaya göre telefonda tartıştığı, aralarında küfürleşme meydana gelen ve "Adres ver gel orada görüşelim" dediği öğrenilen 44 yaşındaki İlyas Ateş ile karşılaştı. Mehmet Öztürk ve İlyas Ateş hal içerisinde bir süre tartıştıktan sonra, yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklere davrandılar. Mehmet Öztürk'ten önce pompalı tüfeğine davranan 44 yaşındaki İlyas Ateş, Mehmet Öztürk'ü vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Öztürk kanlar içerisinde yere yığılırken, sesleri duyan halde görevli güvenlik görevlileri olay yerine geldi. Bu esnada İlyas Ateş, 07 MJE 06 hafif ticari aracıyla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlilerinin durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 40 yaşındaki Mehmet Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Hal içerisinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayı görenlerin ifadesine başvururken, kamyonetin yakınında ayakkabı ve bira kutusu olduğu gözlendi. Polis ekipleri ayrıca, Mehmet Öztürk'ün yanı başındaki pompalı tüfekte incelemelerde bulundu. Olay yeri incelemenin ardından Öztürk'ün cansız bedeni cenaze aracıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"15 dakika sonra yakalandı"

Mehmet Öztürk'ü öldüren 44 yaşındaki İlyas Ateş, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Güzelyurt Mahallesi 328 Sokak'ta yakılarının yanına giderken 15 dakika sonra yakalandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya’da Halde Düello Kanlı Bitti: 1 Ölü11 Aralık 2017 Pazartesi 23:48
  • Kardemir’de İş Kazası: 1 Ölü11 Aralık 2017 Pazartesi 23:33
  • Hakkari’de 45 Kilo Eroin Ele Geçirildi11 Aralık 2017 Pazartesi 22:43
  • Aynı Yolda 15 Dakika Arayla İkinci Kaza: 2 Yaralı11 Aralık 2017 Pazartesi 22:28
  • Beyoğlu’nda Ofiste Çıkan Yangında 1 Kişi Mahsur Kaldı11 Aralık 2017 Pazartesi 22:03
  • Kontrolsüzce Yola Çıkan Otomobil Sürücüsü Kazaya Sebep Oldu: 1 Yaralı11 Aralık 2017 Pazartesi 21:53
  • Saakaşvili Serbest Bırakıldı11 Aralık 2017 Pazartesi 21:48
  • Tem Otoyolunda İki Kamyon İle Tır Birbirine Girdi: 1 Ölü, 2 Yaralı11 Aralık 2017 Pazartesi 21:48
  • Sakarya’da Ticari Taksi İle Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı11 Aralık 2017 Pazartesi 21:43
  • Tartıştığı Oğlunu Silahla Vurarak Öldürdü11 Aralık 2017 Pazartesi 21:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti