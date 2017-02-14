Arda Boyları yeniden sahnelenecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, prömiyerini iki yıl önce gerçekleştirdiği 'Arda Boyları' adlı bale eseri bugün saat 20.00’de Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde yeniden sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, prömiyerini iki yıl önce gerçekleştirdiği 'Arda Boyları' adlı bale eseri bugün saat 20.00’de Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde yeniden sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Trakya yöresine ait çok sevilen türkülerden biri olan Arda Boyları’nın hikâyesini ve müziğini modern dansla harmanlayan Arda Boyları, birbirlerine âşık iki genç olan Halime ve Recep’in hikâyesini anlatıyor.

Koreografi ve rejisi Özgür Adam İnanç’a ait olan Arda Boyları’nın müzikleri İsmail Sezen ve Arda Erdem’e ait. Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar, Çalın Davulları, Dere Geliyor Dere gibi çok sevilen türkülerin çok sesli müzik ile halk müziği senteziyle buluştuğu Arda Boyları’nda bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlar ve halk oyunu motifleri de bulunuyor.

ANKARA'DAN SONRA SAMSUN'DA

Librettosu Ayşegül Çelik tarafından yazılan eserin dekor tasarımını Hakkı Kandır, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan gerçekleştirdi. Işık tasarımında ise O.Murat Yılmaz’ın adı var. Dünya prömiyeri üç yıl önce Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından yapılan eser, Ankara’dan sonra ilk kez Samsun’da sahneleniyor.