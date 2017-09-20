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Ardahan’da Gaziler Onuruna Yemek Verildi

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Ardahan’da Gaziler Onuruna Yemek Verildi
Ardahan Valiliği tarafından 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle, Gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek verildi.

Ardahan Valiliği tarafından 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle, Gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek verildi.

Düzenlenen yemekte, Vali Mehmet Emin Bilmez ile Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Hasan Kaymaz, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yıkılmaz, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Turgutalp, İl Jandarma Komutanı Galip Gümüş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Bilmez burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tüm zorluklara göğüs gererek, vatanı için canını vermekten hiçbir zaman çekinmediğini söyleyerek, "Bu ülkenin bize yurt olmasını sağlayan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Gazilerimiz bizim için birer kahramandır. Devlet olarak onların değerini biliyoruz ve yaşamlarının sonun kadar da sahip çıkacağız. Şehit olmanın, gazi olmanın büyük bir şeref ve onur olduğunu milletçe hepimiz biliyoruz. Rabbim, ülkemizin birliğini ve beraberliğini daim eylesin. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, vatan için, bayrak için, namus için, birliğimiz için canını verdiler veya bedenini siper edip gazi oldular. Onun için şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize, ailelerine ve şehitlerimizin ailelerine de hayırlı ömürler diliyorum." dedi.

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