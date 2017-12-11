Artuklu Belediyesinden Temizlik Kontrol Noktası Uygulaması

Mardin'in Artuklu Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü İlçenin temizliğini daha sağlıklı koşullarda gerçekleştirmek için ilk temizlik kontrol noktasını...

Mardin'in Artuklu Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü İlçenin temizliğini daha sağlıklı koşullarda gerçekleştirmek için ilk temizlik kontrol noktasını kurdu.

İlçenin temizlik çalışmalarını önemseyen belediye, temizlik personeli sayısını iki katına çıkarıp, çöp toplama aracı filosuna 1 yılda 6 yeni araç kazandırmakla kalmayarak, temizlik çalışmalarını daha etkin ve kontrollü yürütmek için temizlik kontrol noktası uygulamalarına başladı. Temizlik personelinin hareket noktası olan temizlik kontrol noktası ayrıca vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere daha hızlı dönüş yapılabilmesini de sağlanıyor. İlk temizlik kontrol noktası, ilçenin merkezi noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı karşısına kuruldu. Her sabah temizlik kontrol noktasında toplanan belediye personelinin ilçenin sokaklarına dağıtımı bu noktadan sağlanıyor.

"Temizlik çalışmalarımıza ivme kazandırıyoruz"

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, temizlik kontrol noktalarının sayılarının arttırılacağını belirterek, "Temizlik çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi belediyenin asli görevidir. Bu çalışmayı en iyi koşullarda yürütebilmek için personel sayımızı arttırdık. Hizmette yetersiz kalan araç sayımızı Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin, Belediyeler Birliği'nin, kardeş belediyemiz Konya Selçuklu Belediyesi'nin destekleriyle ve Belediyemizin yaptığı satın almalarla arttırdık. İlçemizin dört bir tarafında süren yol çalışmalarından dolayı çıkan tozdan vatandaşlarımızın en az şekilde etkilenmesi için günde 160 ton suyla temizlik çalışmalarımızı destekledik. İlçemizin en dar ve dik sokakları rutin temizlik çalışmalarıyla tanıştı. Kırsal kesimde kurduğumuz çöp istasyonları ve görevlendirdiğimiz kepçe ve kamyonlar temizliğin aksamadan kontrollü bir şekilde yapılmasını sağladı. Temizlik çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırmak için vatandaşlarımızın taleplerine hızlı dönüş yapabilmek büyük önem taşıyor. Bu sebeple onların Temizlik İşleri Müdürlüğümüzle irtibat kurabilecekleri, şikayetlerini dile getirebilecekleri bir kontrol noktası oluşturduk. Bu uygulama temizlik hizmetlerimizin daha hızlı ve sağlıklı yürümesini sağlayacak" diye konuştu.