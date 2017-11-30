Asgari ücretliler ağır şartlarda çalışıyor

CHP Samsun İl Başkanı Akcagöz, asgari ücretlilerin ağır şartlartda çalıştığını belirterek, "Çalışma koşulları, iş güvenliği ve özellikle mesai saatleri bakımından asgari ücretlilerin ciddi sıkıntıları var "dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz, asgari ücret tartışmaları devam ederken, Türkiye’de asgari ücretlilerin sorununun sadece aldıkları ücretle sınırlı olmadığını söyledi. Asgari ücretin, günün ekonomik koşulları değerlendirildiğinde, vatandaşı açlığa mahkum ettiğini dile getiren Akcagöz, “Çalışma koşulları, iş güvenliği ve özellikle mesai saatleri bakımından asgari ücretlilerin ciddi sıkıntıları var "dedi.

Akcagöz, "Dolayısıyla tek sıkıntı, ele geçen para değil. Dünyanın en büyük köle pazarını andıran ülkemizde asgari ücretle çalıştırılan işçilerin büyük bir bölümü çok ağır şartlarda, günde en az 12-14 saat çalıştırılıyor. Çoğunun sigorta primi ya hiç ödenmiyor ya da eksik ödeniyor ve haftada ancak 1 gün tatil yapabiliyorlar. Bunların yıllık izinleri de çok sınırlı, hatta işlerinden olmamak için yıllık izin kullanamayanlar bile mevcut "diye konuştu. Canberk ÇONKOR