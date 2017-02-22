'Asırlık su sıkıntısı sona eriyor'

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin merkez mahallelerinde binaların üst katlarına çıkmayan su sorununun çözümüne sayılı günler kaldığını açıkladı

Samsun'un Terme İlçesi'nde kullanılan ayaklı su deposunun kot farkından dolayı çok uzun yıllardır binaların 3. ve daha üst katlarına su çıkmıyordu. SASKİ tarafından ilçenin Dibekli-Dereyol mahallesi arasında yapılan 500 tonluk su deposu tamamlanarak hizmete girdi. Buradan kendi cazibesi ile Terme merkez ve mahallelerine verilecek su ile basınç sorunu ortadan kalkacak ve yüksek katlı binalarda yaşanan su sorunu ortadan kalkacak.

Çalışmaların yapıldığı bölgeleri ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme’nin içme suyu sorununun çözümü noktasında SASKİ tarafından çok önemli çalışmaların hayata geçirildiğine vurgu yaptı. Başkan Kul, "Mevcut şebeke sistemindeki basınç sorunundan dolayı ilçemizde bulunan binalara su çıkmıyor ve hidrofor kullanılıyor. Bu sistem ile hidrofor sisteminin harcadığı elektrikten dolayı vatandaşlarımız daha fazla elektrik parası ödemek zorunda kalıyordu. Hidrofor bulunmayan yerlerde ise vatandaşlarımız su sıkıntısı yaşıyordu. Şükürler olsun ki beklediğimiz günler çok yakın. Yeni kazandırılan su kaynakları ile ilçemizde çok uzun yıllar su sorunu yaşanmayacak" dedi.