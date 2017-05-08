Asker arkadaşları 47 yıl sonra Bafra'da bir araya geldiler

1968-1970 yıllarında Bitlis Tatvan 10. Tümen Topçu Alayı 60. Roket Obüs Taburu'nda askerlik yapan asker arkadaşları, 47 yıl sonra Samsun’un Bafra İlçesi'nde Bafralı İş adamı Kuyumcu Turgut Şahinol'un ev sahipliğinde bir araya geldiler

Bitlis Tatvan 10. Tümen Topçu Alayı Obüs Taburu Subayları Mustafa Çengel, Osman Deniz'in organizasyonu ile asker ve devre arkadaşları ilk başta Komutanları Bitlis Tatvan 10. Tümen Topçu Alayı Obüs Taburu Albayı Tokat / Reşadiye Nazım Er, Topçu Astsubay Konya Seydişehir'den Osman Deniz, Ahmet Başkaya Onbaşı Antalya/Elmalı, Mehmet Bahçeli Nişancı Manisa/Alaşehir, Hamdi Akın Er Bursa/Yenişehir, Mustafa Dağaşan Er / Kütayha, Erdoğan Çimenay Onbaşı / Bursa, Adem Sarı Onbaşı Zonguldak/Çatalağzı , Mevlüt Altıntaş Er / Isparta, Ali Rıza Sargın Er Manisa / Alaşehir, İbrahim Ünal / Denizli, Mustafa Çengel Çavuş Tokat/Erbaa, Alper Kızılcan Çavuş Aydın/Nazilli, Hüseyin Perçin Çavuş Tokat / Zile, Sabit Susam Çavuş Artvin / Yusufeli, Murat Çevik Onbaşı-Şoför / Gaziantep, İbrahim Ötkün Er Şoför / Karaman, erler Mehmet Ali Çırak / Manisa, Rıfat Tüzün / Burdur, Ramazan Öz / Mersin, Nuri Sezer / Tavşanlı, Nedim Yurtalan / Erzincan, Halis Yılmaz Çorum/Mecitözü, Osman Yılmaz / Salihli, Recep Hızlıer / Ödemiş, 47 yıl aradan sonra Samsun’un Bafra İlçesi'nde Bafralı İşadamı Kuyumcu Turgut Şahinol'un işyerinde bir araya gelerek, hasret giderip anılarını paylaştılar.

ASKER ARKADAŞLIĞI FARKLI BİR

DUYGU ANLATILMAZ, YAŞANIR

Buluşma hakkında bir açıklama yapan Bafralı İş adamı Kuyumcu Turgut Şahinol, ''Türk Milleti'nin hayatında en unutulmaz anıları arasında askerlik hatıraları olur. Bende devre arkadaşlarımla bu bağımı hiç koparmadım. Telefonla görüşmelerimiz oluyor. Zaman zaman seyahatlerimde yolum düşen arkadaşlarımı ziyaret ediyor anılarımızı paylaşıyorduk. Bu sene 47 yıl önceki Subaylarımız Mustafa Çengel ve Osman Deniz’in organizasyon ile Bafra İlçesi'nde benim misafirim olarak bir araya geldik. Bu organizasyona mazeretlerinden dolayı sağ olup da katılamayan arkadaşlarımız telefonla bizi aradılar. Vefat eden arkadaşlarımızın aileleri tarafından arandığımızda biz çok duygulandık. Asker arkadaşlığı unutulmayan farklı bir duygu anlatılmaz, yaşamak gerekir. Biz de bu duygulu anları hep beraber yaşadık" dedi.

MİSAFİRLERİNE BAFRA'YI SİMGELEYEN

PLAKET VE NOKUL İKRAM ETTİ

Duygulu buluşmada bir konuşma yapan Bitlis Tatvan 10. Tümen Topçu Alayı Obüs Taburu Albayı Tokat Reşadiye'den Nazım Er, "Bu anlamlı ve duygulu buluşmada bizlere misafirperverliğin en güzelini yaşatan askerim İşadamı Kuyumcu Turgut Şahinol'a ve diğer askerlerime bu buluşmada yer aldıkları için teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı. Bafra nokulunun sunulduğu ziyarette Bafralı işadamı Kuyumcu Turgut Şahinol, başta komutanları Bitlis Tatvan 10. Tümen Topçu Alayı Obüs Taburu Albayı Tokat Reşadiye'den Nazım Er, Konya Seydişehir'den Topçu Astsubay Osman Deniz'e ve diğer asker arkadaşlarına Bafra'yı simgeleyen plaket takdiminde bulundu.

BAFRA'YI GEZDİLER, YİNE BULUŞACAKLAR

Asker arkadaşları daha sonra Bafra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni, Bafra’nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek güzel bir gün yaşadılar. Asker arkadaşları gelecek yılda buluşmak üzere vedalaşarak ayrıldılar. Ziyarette ayrıca İşadamı Atıf Gümrükçü ile Türkiye Emekliler Derneği Bafra Şube Başkan Yardımcısı Burhan Balakçı da hazır bulundu.