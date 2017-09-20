Aso Başkanı Özdebir: "Türkiye Ekonomisi Yüzde 5.14 Büyüme Gösterdi”

Ankara iş dünyası ile Ankara'daki yabancı misyon temsilcilerinin bir araya geldiği resepsiyona katılan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Türkiye...

Ankara iş dünyası ile Ankara'daki yabancı misyon temsilcilerinin bir araya geldiği resepsiyona katılan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Türkiye ekonomisi yüzde 5.14 büyüme gösterdi" dedi.

Ankara Sanayi Odası'nın ev sahipliği yaptığı resepsiyon Etnoğrafya Müzesinde gerçekleşti. "Son büyüme rakamları gösterdi ki Türkiye ekonomisi tahmin edilenin ötesinde bir performans sergiliyor" diyerek sözlerine başlayan Özdebir, "TÜİK 2017 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisinin yüzde 5.14 büyüme gösterdiğini açıkladı. Büyümenin birleşenleri incelendiğinde oldukça sağlıklı bir büyüme olduğu net bir şekilde görülmektedir. 2. Çeyrekte ki yüzde 5.1'lik büyümede yatırımlar 2.8 puan ihracat 2.2 puan katkı sağlamıştır. Bu sene yüzde 6'lık büyüme performansı yakalamış ve bu rakam bizler için umut verici olmuştur. Türkiye ekonomisi doğal kaynağa dayalı bir ekonomi olmadığından, büyüyebilmek için üretim yapmış ve imalat kültürü geliştirmiştir. Enflasyon dışında neredeyse tüm ekonomik gerçekleşmeler oldukça olumludur buda bizi mutlu etmektedir" şeklinde konuştu.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesine değinen Özdebir, "15 Temmuz gibi korkunç bir süreci ekonomik olarak yalnızca bir çeyrek daralarak atlatan ve devamında yüzde 5 gibi ekonomik büyüme yakalayan kaç tane ülke olabilir. Biz sanayiciler olarak bu süreci yalnızca sosyal olarak değil ekonomik olarak ta yaşadık. Ancak bizlere korku salmaya çalışanlar umduklarını bulamadılar. Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki ekonomik yönetimimiz 15 Temmuz sonrası dönemde zamanında ve yerinde tedbirler alarak bizlerin fikirlerini aldılar. Türkiye'nin ilk önce şu anda içinde bulunduğu orta teknoloji sekmeninden ileri teknoloji sistemine sıçraması gerekmektedir. ASO'nun da yüzde 20 hisse ile içinde olduğu uzay ve havacılık ihtisas organize sanayi bölgesi de bütün bu coğrafyanın önemli bir merkezi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Programda milletvekilleri STK'lar ve çok sayıda iş adamı katıldı.