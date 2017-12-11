Ataç, Keskin’de Kadınlarla Bir Araya Geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Keskin'de mahalleli kadınlarla bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Keskin'de mahalleli kadınlarla bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi Keskin Deneyimli Kafe'de düzenlenen bilgilendirme toplantısı, Mahalle Muhtarı Sedat Aslım ve mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Kafeyi dolduran kadınlara Tepebaşı Belediyesi'nin projelerinden bahseden Ataç, kadınlardan gelen istek ve önerileri de dinledi.

Başkan Ataç, kafeye sahip çıkarak ondan faydalandıkları için mahalle sakinlerine teşekkür ederek konuşmasına başladı. Ataç, "Bina yaparsınız, ama halk sahip çıkmazsa, kullanmazsa bir değeri olmaz. Belde Evlerimiz ve Deneyimli Kafelerimiz dolup taşıyor. Bu merkezlerimize gelen kadınlarımız kültür turlarına katılıyor. Çanakkale, Bursa, Ankara gibi şehirleri geziyorlar. Örneğin Meclis'e yaklaşık 10 bin kadınımızı götürdük. Bunu becerebilen 2'inci bir şehir daha yok" ifadelerini kullandı. Başkan Ataç, toplantıya katılan kadınlara Yaşam Köyü'nden de bahsetti. Ataç, "Yaşam Köyü'nde sağlıklı yaşlılarımız, Alzheimer hastalarımız kalıyor ya da günübirlik geliyorlar. Burada ayrıca Belde Evi ve Montaj Atölyesi var. Montaj Atölyesi'nde gençlerimiz geçen yıl 1 milyon 400 bin parça monte ettiler. 2009'da yeniden geldiğimizde, engelli bireyler için sadece hobi değil, istihdama yönelik projeler üretmeye başladık. Ayrıca Yaşam Köyü'nde bir de kreş açacağız. Böylelikle çocuklar, yaşlılar ile bir araya gelecek" dedi.

Başkan Ataç konuşmasının devamında, Şirintepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden de bahsederek, "4 yılda yaklaşık 37 bin çocuğumuz ücretsiz tedavi oldu" diye ifade etti. Ataç, Su Sporları Merkezi ve yeni faaliyete giren Yunus Emre Spor Tesisi'ne de değindi. Ataç, "Spor tesislerimizden muhakkak faydalanın. Spor yapmak, sağlığımız için çok önemlidir" şeklinde konuştu.

"Özel gereksinimli çocuklarımız Gökkuşağı Kafe'de çalışıyorlar" diyen Ataç ,sözlerine, "2 tane Gökkuşağı Kafe'miz var. Çocuklarımız buralarda istihdam edilerek hayata karışıyor. Örneğin ilk zamanlarda aileleri ile birlikte işe geliyorlardı. Şimdi ise; bırakın işe yalnız gelmeyi, nereye gitsem karşıma çıkıyorlar. Bu, büyük bir başarı. Hepsini çok seviyorum" şeklinde devam etti.

Başkan Ataç, konuşmasının sonunda, Eskişehir'de yapılması planlanan kömürlü termik santrale de değindi. Kömürlü termik santrallerin zararından bahseden Ataç, örnekler vererek, enerji üretiminde alternatif yollara ve temiz enerji uygulamalarına değindi. Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak güneşten faydalanıyoruz. Belediye binamızın üstü panellerle döşeli. Su Sporları Merkezi'miz yeşil bina, güneş enerjisinden faydalanıyor. Yakakayı'nda güneş enerjili sulamayı faaliyete geçirdik. Örneğin Almanya bizden 3 paralel daha kuzeyde ama bizden daha çok güneş enerjisi kullanıyor" şeklinde ifade etti.

Konuşmasının ardından Başkan Ataç, kadınlardan gelen soruları yanıtladı. Ataç, istek ve önerileri de dinledi. Toplantının ardından Ataç ve kadınlar, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek günü ölümsüzleştirdiler.