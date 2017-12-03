Bölgesel Amatör Lig 4. Grup mücadelesinde Atkakum Belediyespor evinde Orduspor’u konuk etti. Mücadele öncesinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısı ile maçın hakemi ve oyuncular engelli sporseverlere çiçek takdim etti. Mücadeleye iki takımda kontrollü başlarken ev sahibi ekip ilk yarının son dakikasında Fataki’nin penaltı golü ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda kronometre 60. dakikayı gösterdiğinde Orduspor Mustafa ile skora dengeyi getirdi. Atakum Belediyespor’da Onur maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Köksal ÖNER
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ATAKUM EVİNDE GÜZEL
Atakum Belediyespor Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta oynadığı mücadelede Orduspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Mücadele öncesinde hakem ve futbolcular 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeni ile engelli spor severlere çiçek verdi
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ATAKUM EVİNDE GÜZELAtakum Belediyespor Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta oynadığı mücadelede Orduspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Mücadele öncesinde hakem ve futbolcular 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeni ile engelli spor severlere çiçek verdi
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