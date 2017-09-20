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Ataşehir’de Ayla Çelik Ve Koray Avcı Konser Verdi

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Ataşehir’de Ayla Çelik Ve Koray Avcı Konser Verdi
Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali kapsamında Ayla Çelik ile Koray Avcı Örnek Mahallesi'nde konser verdi.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali kapsamında Ayla Çelik ile Koray Avcı Örnek Mahallesi'nde konser verdi. Konsere binlerce Ataşehirli katıldı.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kardeş Kültürler Festivali kapsamında Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ayla Çelik ile Koray Avcı Ataşehir Örnek Mahallesi'nde konser verdi. Ataşehir Belediyesinin ilçe sınırları içindeki tüm mahalleleri kapsayacak şekilde düzenlediği, birbirinden farklı kültürlere sahip insanlar arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesi amacıyla düzenlenen festivalin bu akşamki durağı Örnek Mahallesi oldu.

Konser öncesinde şovmen Yavuz Seçkin çeşitli şovlar yaptı. Yavuz Seçkin'in şovunun ardından Ayla Çelik sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını Örnek Mahallesi sakinleri için söyleyen Ayla Çelik'e hayranları eşlik etti. Ayla Çelik sonrasında ise Koray Avcı hayranlarıyla buluştu. Sevenlerinin alkışları arasında sahneye çıkan Avcı, Örnek Mahallesi'ni coşturdu.

Konserde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Ben 8 yıldır sizin belediye başkanınızım. Ataşehir'i sizlerin desteğiyle var ettik. Asla insan ayırt etmedik. Kimsenin mezhebine yöresine bakmadık. Benim anlayışımda insan vardır. Bu ülkede kardeşçe beraberce yaşayacağız" dedi.

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