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Atatürk Aleyhinde Paylaşımda Bulunduğu İleri Sürülen Öğretmen Görevden Uzaklaştırıldı

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Atatürk Aleyhinde Paylaşımda Bulunduğu İleri Sürülen Öğretmen Görevden Uzaklaştırıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Atatürk aleyhine sosyal medyadan paylaşımda bulunduğu iddia edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Atatürk aleyhine sosyal medyadan paylaşımda bulunduğu iddia edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, İslahiye ilçesindeki bir okulda öğretmen olarak görev yapan M.T'nin kendi sosyal medya hesabından Atatürk aleyhinde paylaşımda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Öğretmen M.T.'nin görevden uzaklaştırıldığı duyurulan açıklamada, "İslahiye İlçemizde öğretmen olarak görev yapan M.T. adlı şahsa ait sosyal medya hesabından Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aleyhine paylaşımda bulunulduğu yönündeki iddialar nedeniyle Valiliğimizce soruşturma başlatılmış ve adı geçen şahıs 24.02.2017 tarihi itibariyle görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

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