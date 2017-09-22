Atatürk Üniversitesi Standı, Erzurum Tanıtım Günleri’nde Yoğun İlgi Gördü

Geleneksel olarak düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri, bu yıl 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Geleneksel olarak düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri, bu yıl 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Tanıtım günlerinin açılışına, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Eski İç İşleri Bakanı Efkan Ala, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz, Prof. Dr. Kamil Aydın, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yargıtay 1. Başkan Vekili Abdulhalik Yıldız, Ak Parti İl Başkanı M. Emin Öz, ilçe belediye başkanları, Erzurumlu sanatçılar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum'u Başkent'te yaşatmak amacıyla bu yıl 5.si düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleriyle, Erzurum'un sosyal ve kültürel hayatı Başkentlilerle buluştu.

Tanıtım Günleri'nde yer alan Atatürk Üniversitesi de, Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük bir stant açarak, doğunun en büyük üniversitesini Ankara'da tanıtıyor.

Ziyarete gelen misafirlere sunulan çeşitli görsel ve hediyelerle Atatürk Üniversitesinin tanıtıldığı Erzurum Günleri'nde, üniversite standı büyük ilgi gördü. Başta bürokratlar ve gazetecilerin uğrak yeri haline gelen Atatürk Üniversitesi standında, konuklara Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı eşlik etti.

Atatürk Üniversitesi standını ziyarete gelen Eski İç İşleri Bakanı Efkan Ala, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Vali Seyfettin Azizoğlu ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sıtkı Alp'le ilgilenen Rektör Çomaklı, konuklarına Atatürk Üniversitesi ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler takdim etti.

Erzurum'dan giden STK, dernek ve vakıfların katılımlarıyla devam eden Tanıtım Günleri, 24 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.