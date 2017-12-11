Atiker Konyaspor, Karabükspor Karşısında Moral Buldu

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 15. hafta kapanış maçında kendisi gibi ligde zor günler yaşayan rakibi Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenerek moral buldu.

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 15. hafta kapanış maçında kendisi gibi ligde zor günler yaşayan rakibi Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenerek moral buldu.

Maç sonrası Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, moral açısından çok büyük bir ivme kazandıklarını söyledi. Stresi ve gerginliği yüksek oranda bir müsabaka oynadıklarını ifade eden Özdilek, "Vedat, Kadir, Musa gibi çok genç oyuncularla oynamak zorunda kaldık ve oldukça başarılı olduk. Belki topa sahip olma oranında biraz daha kendimizi yukarılara taşımalıyız. Kolay değil bu tür müsabakalarda oynamak ama koşu kalitemizi üzerine koyarak gidiyoruz. Bazen ter kokan başarılarda imkanlardan çok yürek gerekiyor bugün yüreğimiz yüksekti. Oyuncularımı tebrik ediyorum, hak ettikleri bir mücadeleyle galibiyet aldılar. Tabi oyunun 1-0 gitmesi, golü erken bulmamız bizi rahatlatır gibi oldu, en azından o stresi biraz üzerimizden aldı gibi göründü ama 90 dakikalık süreçte 2. golü bulana kadar o stresi saha içerisinde hepimiz yaşadık. 2. golü bulduktan sonra stresi attık. Biz moral açısından çok büyük bir ivme kazandığımızı düşünüyorum. 2 tane önemli ve zorluk derecesi önemli müsabaka oynayacağız. Birisi Göztepe diğeri Fenerbahçe maçı. Ama ben takımıma inanıyorum, iyi takımız. Eksiklerimiz var, ümit ediyorum onlarda hafta sonuna kadar aramıza döner. Bu maç önümüzü görme adına, moral bulma ve ivme kazanmamız açısından çok önemliydi" dedi.

Popovic: "Bulduğumuz şansları değerlendiremedik"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic ise, özellikle ikinci yarı çok fazla şans bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi. Maçta ilk golü atan takımın kazanacağı inancıyla sahaya çıktıklarını kaydeden Popovic, "Biz bunun bilincindeydik ama Konyaspor ilk golü atan takım oldu, basit bir golü yediğimizi söyleyebilirim. Konyaspor'un çok yoğun bir programı olduğu bilincindeydik. İlk golü yedikten sonra Konyaspor öne geçmenin rahatlığıyla daha kolay oynamaya başladı. İkinci yarı ilk 20 dakikalık süreçte çok fazla şans bulduk fakat değerlendiremedik. Bu fırsatları değerlendirememiş olmanın verdiği yorgunluk ve gerginlik bir anlamda bizim devam etmemizi engelledi. Ve ne yazık ki rakibimiz uzatmalarda ikinci golü buldu" diye konuştu.