  • BIST 109.156
  • Altın 152,839
  • Dolar 3,8173
  • Euro 4,5053
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C

Atiker Konyaspor, Karabükspor Karşısında Moral Buldu

» »
Atiker Konyaspor, Karabükspor Karşısında Moral Buldu
Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 15. hafta kapanış maçında kendisi gibi ligde zor günler yaşayan rakibi Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenerek moral buldu.

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 15. hafta kapanış maçında kendisi gibi ligde zor günler yaşayan rakibi Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenerek moral buldu.

Maç sonrası Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, moral açısından çok büyük bir ivme kazandıklarını söyledi. Stresi ve gerginliği yüksek oranda bir müsabaka oynadıklarını ifade eden Özdilek, "Vedat, Kadir, Musa gibi çok genç oyuncularla oynamak zorunda kaldık ve oldukça başarılı olduk. Belki topa sahip olma oranında biraz daha kendimizi yukarılara taşımalıyız. Kolay değil bu tür müsabakalarda oynamak ama koşu kalitemizi üzerine koyarak gidiyoruz. Bazen ter kokan başarılarda imkanlardan çok yürek gerekiyor bugün yüreğimiz yüksekti. Oyuncularımı tebrik ediyorum, hak ettikleri bir mücadeleyle galibiyet aldılar. Tabi oyunun 1-0 gitmesi, golü erken bulmamız bizi rahatlatır gibi oldu, en azından o stresi biraz üzerimizden aldı gibi göründü ama 90 dakikalık süreçte 2. golü bulana kadar o stresi saha içerisinde hepimiz yaşadık. 2. golü bulduktan sonra stresi attık. Biz moral açısından çok büyük bir ivme kazandığımızı düşünüyorum. 2 tane önemli ve zorluk derecesi önemli müsabaka oynayacağız. Birisi Göztepe diğeri Fenerbahçe maçı. Ama ben takımıma inanıyorum, iyi takımız. Eksiklerimiz var, ümit ediyorum onlarda hafta sonuna kadar aramıza döner. Bu maç önümüzü görme adına, moral bulma ve ivme kazanmamız açısından çok önemliydi" dedi.

Popovic: "Bulduğumuz şansları değerlendiremedik"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic ise, özellikle ikinci yarı çok fazla şans bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi. Maçta ilk golü atan takımın kazanacağı inancıyla sahaya çıktıklarını kaydeden Popovic, "Biz bunun bilincindeydik ama Konyaspor ilk golü atan takım oldu, basit bir golü yediğimizi söyleyebilirim. Konyaspor'un çok yoğun bir programı olduğu bilincindeydik. İlk golü yedikten sonra Konyaspor öne geçmenin rahatlığıyla daha kolay oynamaya başladı. İkinci yarı ilk 20 dakikalık süreçte çok fazla şans bulduk fakat değerlendiremedik. Bu fırsatları değerlendirememiş olmanın verdiği yorgunluk ve gerginlik bir anlamda bizim devam etmemizi engelledi. Ve ne yazık ki rakibimiz uzatmalarda ikinci golü buldu" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burak Yılmaz Çalışmalara Başladı11 Aralık 2017 Pazartesi 18:38
  • Eskişehirsporlu Oyuncular Maça Kudüs Pankartı İle Çıktı11 Aralık 2017 Pazartesi 18:13
  • Galatasaray Kafilesi Sivas’a Geldi11 Aralık 2017 Pazartesi 18:13
  • Sumudica: “Normal Takımdan Büyük Takıma Geçiş Adımlarını Atıyoruz”11 Aralık 2017 Pazartesi 18:08
  • Ceylanpınar Belediyesi Satranç Takımından Bir Başarı Daha11 Aralık 2017 Pazartesi 17:13
  • Jorquera Şili’de Ameliyat Olacak11 Aralık 2017 Pazartesi 16:58
  • Şehit Oğuz Özgür Çevik Turnuvası Şampiyonu Göztepe11 Aralık 2017 Pazartesi 16:53
  • Bursaspor, Adanaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı11 Aralık 2017 Pazartesi 16:48
  • Üniversitelerarası Voleybol Müsabakalarında 4 Takım 1. Lige Yükseldi11 Aralık 2017 Pazartesi 16:33
  • Bektaş: "Mersin Oryantiringde Örnek Bir İlimiz"11 Aralık 2017 Pazartesi 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti