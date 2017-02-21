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Avrupa’da Pınar Karşıyaka-beşiktaş Eşleşmesi

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Avrupa’da Pınar Karşıyaka-beşiktaş Eşleşmesi
Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında rakibine 90-80 yenilen Pınar Karşıyaka, rövanş maçında Alman ekibini 72-52 yenerek son 16'da Beşiktaş'ın...

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında rakibine 90-80 yenilen Pınar Karşıyaka, rövanş maçında Alman ekibini 72-52 yenerek son 16'da Beşiktaş'ın rakibi oldu. İki Türk ekibin ilk karşılaşması 1 Mart'ta İzmir'de, rövanş maçı ise 8 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Vicente Bulto xx, Alexet Davydov xx, Tanel Suslov xx

Pınar Karşıyaka: Petway xxx, Muhammed xx 4, Egemen xx 10, Green xx 18, Brown xx 17, Ponitka xxx 6, Owens xx 13, Alp xx, Soner xx 2, Summers xx 2

Başantrenör: Nenad Markovic

Fraport Skyliners: Vaughn xx 10, English xx 4, Huff xx, Merz xx 9, Robertson xx 6, Morrison xx 12, Shields xxx 9, Kiel xx

Başantrenör: Gordon Herbert

1. periyot: 21-6 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 47-20 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. periyot: 62-34 (Pınar Karşıyaka lehine)

Avrupa’da Pınar Karşıyaka-beşiktaş Eşleşmesi

Avrupa’da Pınar Karşıyaka-beşiktaş Eşleşmesi

Avrupa’da Pınar Karşıyaka-beşiktaş Eşleşmesi

Avrupa’da Pınar Karşıyaka-beşiktaş Eşleşmesi

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