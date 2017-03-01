AYAĞA KALKMA ZAMANI…

Samsunspor sayesinde iki sezon play-off, bu sezon da tehlike çemberinden kurtulma mücadelesini izlerken; matematiksel olarak kendimizi aştık. ‘Hayata bakışımız, matematiksel olasılık hesapları üzerinden artık’ desek yerdir...

Kim nerede ne puan kaybederse bize yarar, kimin kimi yenmesi işimizi kolaylaştırır gibi ince hesapların adamı olduk vesselam...

Bu sezon ne yazık ki yukarıdakilerin değil aşağıdakilerin ‘komşusuyuz’. 15 puandan başlayıp 26, 27 puana kadar alttan sıralananları rakip edindik. Edinmek zorunda kaldık... Edinmek zorunda bırakıldık…

Tekrar tekrar yazmanın gereği olmasa da içinde bulunduğumuz şartlar “Samsunspor’u bu hale getirenleri ‘saygıyla’ anmadan geçme” diyor… Lakin biliyoruz ki; ne Samsun şehri, ne Samsunspor, ne de Samsunspor taraftarı bunu hak etmiyor…

Neyse biz matematiksel olasılık hesaplarına dönelim… Bu konuda mastırı tamamladık, doktora tezi vermemiz an meselesi…

Liglere ara verilen 16. haftada Samsunspor’un karnesinde; 2 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 11 puan vardı. Görüldüğü üzere karne hiç de iç açıcı değil.

17.haftada Bandırma’daydık. Transfer henüz tamamlanamadığı için es geçip yorum yapmayalım.

A.Demirspor mağlubiyetine; ‘uyum süreci ve şanssızlık’ diyelim…

Y.Malatyaspor karşılaşmasına; ‘İşte Samsunspor bu…’

Sivas deplasmanına; ‘Hak etmemiştik.’

M.İdmanyurdu maçına da; ‘Tetikçiler iş başında’ yakışır…

Her biri birbirinden önemliydi bu maçların ama Boluspor maçı hayati önem taşıyordu. Var olma adına, bende varım demek için önemliydi. Takımın direnç kazanması için önemliydi... Samsunspor bu karşılaşmadan sadece üç puan alarak çıkmadı takım inanç tazeledi, güven kazandı.

Her şeyden önemlisi de bu galibiyetle Samsun semalarında yaratılan ve M.İdmanyurdu maçıyla kesintiye uğrayan pozitif hava yenilendi…

16 maçta 11 olan puanın, 6 maçta 7’ye çıkmış olması ile henüz tehlike çemberinin dışına çıkamamış olsak da; bu durum hem matematiksel hem de psikolojik olarak çok şey ifade ediyor.

Bizim kazanıp, biri dışında, rakiplerimizin puan kaybetmesiyle alt sıralara ‘çeki düzen geldi’. Artık takımlar rakibinin nefesini “ensesinde” hissetme mesafesinde.

Ligin bitimine 12 hafta var. Her biri birbirinden zor 12 maç takımları bekliyor. Elbette ki kolay maç yok. Elbette ki maç sahada kazanılır. Elbette ki Tolga Özkalfa gibileri de hesaba katmak gerekiyor ama yenilenen Samsunspor; içerde dışarda bence her maçın favorisi. Sadece deplasmanda kazanma yeteneğini anımsamamız gerekiyor.

Denizlispor, dış sahada iç sahadan daha başarılı sonuçlar alan bir ekip. Bu sezon ilk galibiyetimizi Denizlispor önünde aldık, ilk deplasman galibiyetimizin de ona nasip olacağı inancını taşıyarak Denizli’ye gideceğim…

Silkindik, biraz olsun kendimize geldik… Şimdi ayağa kalkma zamanı…