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Aydemir’den Anayasa Oylamasına Keçecizade Fuat Paşa Yaklaşımı

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Aydemir’den Anayasa Oylamasına Keçecizade Fuat Paşa Yaklaşımı
"Başkent Edebi Hayat" toplantısına katılarak bir konuşma yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, katılımcılardan birisinin "CHP'nin, ve MHP...

"Başkent Edebi Hayat" toplantısına katılarak bir konuşma yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, katılımcılardan birisinin "CHP'nin, ve MHP küskünlerinin PKK ve FETÖ'nün hayır için çalışmalarını öne sürerek bizi aynı kaba koyma girişimini kınıyoruz" yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna tarihten bir örnekle cevap verdi.

Düşmanın Hayır dediğine evet diyen Vezir!

"Bizim nirengi noktamız milli yerli tarzdır" diyen Aydemir, "Meramınızı farklı şekillerde anlatma yöntemleri vardır. Bunlardan birisi de, muhalif cenahın durduğu alanı göstererek kendi konumunuzu, konuşlandığınız yeri tariftir. Türk milleti olarak bu yönteme yabancı değiliz. Siyasi başarılarının yanı sıra keskin zekâsı ve nükteleriyle ün kazanan Keçecizade Fuat'ı hatırlayınız lütfen. Dışişlerinde de devlet işlerinde de nasıl muvaffak oluyorsun diye sorduklarında verdiği cevap, sizin bana yönelttiğiniz suale de karşılık gelir. Ne diyordu Paşa, "Devletin bekası ve ilayı kelimetullah için tasarladığım her düşünce ve emeli, düşman ülke sefirlerine ima ederim. Onların tasvip ettiklerini yapmam, hayır dediklerini ise uygularım. Başarımın sırrı budur." Şu an bizim yaptığımız da budur!" dedi.

Devlet, millet düşmanları hayır diyor!

"Milli iradeye ipotek koymaya kalkışanların cephesine karşı, evette gönül buluşturmak milli görevdir." Değerlendirmesinde de bulunan Aydemir, "Anayasa değişikliğine PKK, FETÖ/PDY başta olmak üzere, tüm devlet ve millet düşmanı terörist yapılar hayır diyorlar. Ortak bir cephe oluşturuyorlar. O halde aşikar olan ve doğru olan, onların hayır dediklerine evet demek. Ak Partinin 15 yıllık iktidar dönemindeki başarısının sırrı da budur, istemezükçülerin hayır dedikleri hizmetleri hayata geçirmek, 3'üncü Köprüden 3'üncü Hava Limanına, Marmaraya kadar" değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir’den Anayasa Oylamasına Keçecizade Fuat Paşa Yaklaşımı

Aydemir’den Anayasa Oylamasına Keçecizade Fuat Paşa Yaklaşımı

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