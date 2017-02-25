Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kuto’da Yapıldı

Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kuşadası Ticaret Odası'nda yapıldı.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kuşadası Ticaret Odası'nda yapıldı. Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak Başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Üyesi Seydi Yıkılmaz, İl ve İlçe Protokol ve Daire Amirleri katıldı.

Kuşadası'nın koordinasyon gerektiren sorunlarının 9 ana madde olarak görüşüldüğü toplantıda belirlenen başlıkların arasında; Mücella Emgin Sitesi Bölgesinde toprak kayması sonucu oluşan 114 konutun zemin sağlamlaştırılmasının yapılması, Çevre Yolu sorunu, Kuşadası trafiğinin rahatlatılması çalışmaları, Kasım Yaman Parkı'nda bulunan kamu hizmet binalarının yeni yapılacak tek binada toplanması ve Kervansaray konuları yer aldı.

Toplantının sonunda açıklama yapan Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak basının sorularını cevaplandırdı. Toprak kayması mağdurları ve Kervansaray için gerekli çalışmaların yapılacağını söyleyen Vali Koçak, ayrıca plajlarla ilgili kullanım konusunda da Maliye Bakanlığı'nın yetkili olduğunu kaydetti.