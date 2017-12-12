Aydın Kaptanı Ölüm Denizde Yakaladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 57 yaşındaki gemi kaptanı Aydın Yıldız'ı ölüm denizin ortasında yakaladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 57 yaşındaki gemi kaptanı Aydın Yıldız'ı ölüm denizin ortasında yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca'nın 3 mil açığında avlanan 57 yaşındaki kaptan Aydın Yıldız'ı tayfası yerde hareketsiz yatar vaziyette gördü. Tayfaların müdahale etmesine rağmen Aydın Yıldız cevap vermedi. Bunun üzerine personel 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Yıldız balıkçı gırgırı ile barınağa getirildi. 112 Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Aydın Yıldız kurtarılamadı.

Karaya çıkarılan cesedi, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna otopsi yapılmak üzere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.