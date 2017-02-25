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Aydın Valisi Koçak, Kuşadası’nda Turizmcilerle Buluştu

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Aydın Valisi Koçak, Kuşadası’nda Turizmcilerle Buluştu
Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Kuşadası'nda turizmcilerle buluştu.

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Kuşadası'nda turizmcilerle buluştu. Toplantıda Aydın Turizm Platformu oluşturulması kararı alınırken, Vali Koçak, turizm platformunun nasıl olacağı yönünde paydaşlarla bir çalıştay yapacaklarını söyledi.

Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'ın yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çercioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, turizmciler, meslek kuruluşlarının temsilcileri ve daire amirleri katıldı

Toplantıda katılımcıların görüş önerilerini dinleyen Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, turizmde eksiklerden birinin de koordinasyon olduğunu belirterek, bu eksikliğin çözülebilmesi için platform ya da birlik oluşturulması yönünde karar aldıklarını söyledi.

Turizmde bir daralma olduğunda ilk olarak istihdamın olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Problemlerimizi bu platformda konuşup, burada çözüm arayacağız. Zaman içinde yasal düzenlenmelerin tamamlanması halinde birlik yapısına da geçebiliriz. Bugün burada oluşturulacak platformun şekline karar vererek, turizmin sorunlarını çözmeye, turizmi geliştirmek için eylemleri belirleyeceğiz. Böyle durumlarda nitelikli elemanlar korunmak istenirken, diğer elemanların korunması mümkün hale gelmiyor. En önemli daralma istihdam alanında oluyor. Devlet bu konuda bir adım atabilir mi diye düşünürken seferberlik paketi geldi. Bu paketten en fazla turizmin ağırlıklı olduğu Didim, Kuşadası gibi yerlerin faydalanacağını düşünüyoruz "

Aydın Valisi Koçak, Kuşadası’nda Turizmcilerle Buluştu

Aydın Valisi Koçak, Kuşadası’nda Turizmcilerle Buluştu

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