  • BIST 87.765
  • Altın 145,713
  • Dolar 3,5904
  • Euro 3,8155
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 7 °C

Aydın’da Fetö Şüphelisi 15 Eski Polis Tutuklandı

» »
Aydın’da Fetö Şüphelisi 15 Eski Polis Tutuklandı
Aydın'da FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 15 eski polis tutuklandı.

Aydın'da FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 15 eski polis tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz günlerde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları tamamlanan 15 eski polis memuru sabah saatlerinde Aydın Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. KHK ile meslekten ihraç edilen polis memurlarının terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları iddia edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu’da 5 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi27 Şubat 2017 Pazartesi 18:18
  • Aydın’da Fetö Şüphelisi 15 Eski Polis Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:18
  • ‘Bylock’ Kullanıcıları Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:18
  • Çorap İçerisine Gizlenmiş Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi27 Şubat 2017 Pazartesi 18:08
  • Servisi Beğenmediği İçin Garsonu Bıçaklayan Şahıs Yakalandı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:03
  • ‘Paralel Yapı Deşifre’ Hesabıyla İlgili 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:53
  • Bekçilik Yaptığı Fabrikada Av Tüfeğiyle Öldürüldü27 Şubat 2017 Pazartesi 17:38
  • Siverek’te Patlamamış El Bombası Bulundu27 Şubat 2017 Pazartesi 17:33
  • Öğretmen Cinayetiyle İlgili 1 Kişi Gözaltına Alındı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:33
  • Fetö Soruşturmasında 8 Akademisyen Adliyeye Sevk Edildi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti