Aydın’da Gıda Güvenliği Denetimleri Devam Ediyor

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen gıda güvenliği denetimlerine 2017 yılı Ağustos ayında da yoğun bir şekilde...

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen gıda güvenliği denetimlerine 2017 yılı Ağustos ayında da yoğun bir şekilde devam edildi.

Aydın'da faaliyet gösteren bin 1740 adet gıda üretim yeri ile 12 bin 977 adet gıda satış ve toplu tüketim yerinde Ağustos ayında gıda üretim yerlerine 218 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 341 adet olmak üzere toplam bin 559 denetim gerçekleştirildi. Denetim İzleme Programı, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme ve şikayete istinaden il genelinde toplam 41 adet numune alındı. Yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 14 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 152 bin 482 TL cezai işlem uygulandı.

Ağustos ayı içerisinde 90 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 498 bin 702,65 kg kuru incir, 25 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 149 bin 908,56 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 648 bin 611,21 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirildi.

Alo Gıda 174 hattına Ağustos ayı içerisinde gıda satış yeri ile ilgili 54 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 37 adet, gıda üretim yeri ile ilgili 4 adet olmak üzere toplam 95 adet şikayet geldi. Şikayetlerle ilgili olarak 79 adet işletmeye ait denetim sonlandırıldı. Alo 174 şikayetine istinaden 1 adet gıda satış yerine 3 bin 209 TL ve 1 adet gıda toplu tüketim yerine bin 603 TL'lik yasal işlem olmak üzere toplam 2 adet işletmeye 4 bin 812 TL'lik yasal işlem uygulandı.