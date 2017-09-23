Aydın’da Oda Ve Borsa Seçimleri Ertelendi

Türkiye genelinde TOBB'a bağlı tüm oda ve borsalarda seçimlerin ertelenmesiyle birlikte Aydın'daki 9 oda ve borsa seçimleri de 2018 yılı Nisan ayında yapılacak.

Türkiye genelinde TOBB'a bağlı tüm oda ve borsalarda seçimlerin ertelenmesiyle birlikte Aydın'daki 9 oda ve borsa seçimleri de 2018 yılı Nisan ayında yapılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı (TOBB) Ankara Ticaret Odası seçimlerinin Bakanlar Kurulu Kararıyla 6 ay ertelenerek 2018 yılının Nisan ayına ertelenmesinin ardından onu İstanbul Ticaret Odası takip etti. FETÖ yapılanmasının özellikle odalarda yerleşmiş olması sebebiyle gerekli temizliğin yapılabilmesi adına alındığı iddia edilen erteleme kararı sonunda tüm Türkiye geleninde TOBB'a bağlı 364 oda ve borsayı kapsayacak şekilde düzenlendi.

Buna göre Aydın'da Ekim ayı içerisinde yapılması planlanan Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Söke Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası, Kuşadası Ticaret Odası ve Didim Ticaret Odası seçimleri Ankara'da olduğu gibi 2018 Nisan ayına ertelendi. Erteleme talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileten yetkililerin Erdoğan'dan onay aldıkları öğrenildi.

Adnan Bosnalı erteleme kararına tepki gösterdi

Seçimlerin ertelenmesi kararına tepki gösteren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, "Tüm Türkiye genelinde oda ve borsa seçimleri Nisan ayına ertelendi. Gerekçelerini tam olarak bilemiyorum ama böyle bir erteleme söz konusu. Aday olmayı düşünen isimler çalışmalara başlamıştı, bu yüzden bir kırıklık oldu. Aniden alınan erteleme kararı insanların hevesini kırmış olabilir ama yapacak bir şey yok. Devlet büyüklerimiz bu şekilde bir karar aldı. Bence oda ve borsa seçimleri Türkiye gündemini bu kadar meşgul etmemeli. Belirlenen tarihte seçim yapılır geçilir. Bu şekilde uzatılması hoş olmuyor. Mutlaka önemli bir gerekçeleri vardır. Alınan karar sonucu seçim takvimi Nisan'da başlayıp, Mayıs sonunda sona erecek" diye konuştu.