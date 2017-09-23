  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 24 °C

Aydın’da Oda Ve Borsa Seçimleri Ertelendi

» »
Aydın’da Oda Ve Borsa Seçimleri Ertelendi
Türkiye genelinde TOBB'a bağlı tüm oda ve borsalarda seçimlerin ertelenmesiyle birlikte Aydın'daki 9 oda ve borsa seçimleri de 2018 yılı Nisan ayında yapılacak.

Türkiye genelinde TOBB'a bağlı tüm oda ve borsalarda seçimlerin ertelenmesiyle birlikte Aydın'daki 9 oda ve borsa seçimleri de 2018 yılı Nisan ayında yapılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı (TOBB) Ankara Ticaret Odası seçimlerinin Bakanlar Kurulu Kararıyla 6 ay ertelenerek 2018 yılının Nisan ayına ertelenmesinin ardından onu İstanbul Ticaret Odası takip etti. FETÖ yapılanmasının özellikle odalarda yerleşmiş olması sebebiyle gerekli temizliğin yapılabilmesi adına alındığı iddia edilen erteleme kararı sonunda tüm Türkiye geleninde TOBB'a bağlı 364 oda ve borsayı kapsayacak şekilde düzenlendi.

Buna göre Aydın'da Ekim ayı içerisinde yapılması planlanan Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Söke Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası, Kuşadası Ticaret Odası ve Didim Ticaret Odası seçimleri Ankara'da olduğu gibi 2018 Nisan ayına ertelendi. Erteleme talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileten yetkililerin Erdoğan'dan onay aldıkları öğrenildi.

Adnan Bosnalı erteleme kararına tepki gösterdi

Seçimlerin ertelenmesi kararına tepki gösteren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, "Tüm Türkiye genelinde oda ve borsa seçimleri Nisan ayına ertelendi. Gerekçelerini tam olarak bilemiyorum ama böyle bir erteleme söz konusu. Aday olmayı düşünen isimler çalışmalara başlamıştı, bu yüzden bir kırıklık oldu. Aniden alınan erteleme kararı insanların hevesini kırmış olabilir ama yapacak bir şey yok. Devlet büyüklerimiz bu şekilde bir karar aldı. Bence oda ve borsa seçimleri Türkiye gündemini bu kadar meşgul etmemeli. Belirlenen tarihte seçim yapılır geçilir. Bu şekilde uzatılması hoş olmuyor. Mutlaka önemli bir gerekçeleri vardır. Alınan karar sonucu seçim takvimi Nisan'da başlayıp, Mayıs sonunda sona erecek" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Ateşi Edirne’ye Düştü23 Eylül 2017 Cumartesi 13:48
  • Dosteli Market, 13 Bin Kişiye Ulaştı23 Eylül 2017 Cumartesi 13:48
  • “Çocuk Ve Aile Fuarı” Çocuklar İçin Engelleri Kaldırıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 13:48
  • Köylere İmam Evi23 Eylül 2017 Cumartesi 13:48
  • Küresünniler Derneği Başkanı Ferhat Atacan:23 Eylül 2017 Cumartesi 13:43
  • Dolu Mağduru İznikli Çiftçilere Destek23 Eylül 2017 Cumartesi 13:38
  • Servis Şoförlerine ‘Güvenlik’ Eğitimi23 Eylül 2017 Cumartesi 13:38
  • Aydın’da Oda Ve Borsa Seçimleri Ertelendi23 Eylül 2017 Cumartesi 13:33
  • Mersin, Tarihi Kentler Birliği’ne Ev Sahipliği Yapıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 13:33
  • Uluslararası Kudüs Sempozyumu Başladı23 Eylül 2017 Cumartesi 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti