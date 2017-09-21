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Aydın’da Yılın Ahisi’nden Başkan Özakcan’a Hediye

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Aydın’da Yılın Ahisi’nden Başkan Özakcan’a Hediye
Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan ve Yılın Ahisi Nedim Samancı, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı...

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan ve Yılın Ahisi Nedim Samancı, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti. Yılın Ahisi Samancı, Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a sekiz köşeli kasket ve poşu hediye etti.

Aydın'da 2017 yılı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, AYESOB Genel Sekreteri Mustafa Çağlayan, Yılın Ahisi seçilen Nedim Samancı, Yenipazar Esnaf Odası Başkanı Sinan Değirmencioğlu, Çine Esnaf Odası Başkanı Metin Uyar, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Ahilik teşkilatının sık sık, dünyada yaşamak için bilgi, ahlak ve sanata, esnaf-sanatkarlar arasında yardımlaşma ve işbirliğine, ahiret için de takva ve iman esaslarına sımsıkı sarılmaya ihtiyaç olduğunu hatırlatan AYESOB Başkanı Çetindoğan," Bu bakış açısının uygulamaya konulmasıyla Ahilik Örgütü, günümüzde gelişmiş ülkelerin çok önem verdikleri sivil toplum kuruluşlarının dünyadaki ilk, en kapsamlı ve en mükemmel örneğini oluşturmuştur. Esnafımız ekonomik ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır" dedi.

Düzenlenen ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan," Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesi eşit gören Ahilik sistemi ekonominin temellerini koruyan bir modeldir. Anadolu'da yaşayan halkın ticaret, sanat ve çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan Ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas almıştır. Anadolu'da başarı ile uygulanmış olan ve günümüzde esnaf ve esnaf örgütlerinin temelini oluşturan Ahilik Haftası'nı kutluyor ve bu birlik beraberlik duygusunun bundan sonrada devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda AYESOB tarafından kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin son temsilcileri arasından "Yılın Ahisi" seçilen Yenipazarlı şapka ustası Nedim Samancı, Başkan Özakcan'a sekiz köşeli kasket ve poşu hediye etti.

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