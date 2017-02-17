AYM mi halk mı?

CHP Gen Bşk Kılıçdaroğlu hangi stratejiyle AYM’den vazgeçti? Kılıçdaroğlu, daha önce anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi (AYM)’ne götüreceğini söylemesine rağmen ‘Söz konusu olan milletin egemenliğiyse bu konuda asıl Yüce Divan halkın divanıdır, milletin divanıdır. İşte bunun için Anayasa Mahkemesine başvurmayacağız.’dedi.

Dava açılsaydı değişiklik Anayasaya aykırı bulunur muydu? Bulunursa ne olurdu? Bulunmazsa ne olurdu? Davanın getirisi ve götürüsü masaya yatırıldı. Davadan vazgeçildi.

Mahkemeye gidilseydi, ‘Halkın hakemliğinden kaçıldığı’ söylenerek karşı propaganda malzemesi oluşturulacaktı. Halk kararın kendisi yerine başkası veya mahkeme tarafından verilmesini büyük ölçüde uygun karşılamazdı. Herkes kararın kendisince verilmesini isteyeceği gibi halk da böyle ister. Görünen vazgeçiş gerekçesi budur.

Görünmeyen gerekçe ne?

‘AYM değişikliği anayasaya aykırı bulur muydu?’ sorusuna gelince; mahkemenin kararının referandumun sonucuyla bir ilişkisi olmasa da referandumdan ‘hayır’ çıkacağı kesinse mahkeme iptal kararı verebilirdi. O zaman bu karar kimin işine yarardı? Davayı açan Kılıçdaroğlu’nun mu Erdoğan’ın mı? Tabi ki Erdoğan’ın.

‘Terörle mücadele kanununun ilgili maddesini iptal ederek Erdğan’ın siyaset yapmasının yolunu açan D.Baykal gibi; Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın önüne çıkabilecek bir engeli kendi elleriyle kaldırmış olmaz mıydı? Olurdu.

Baykal’ın yaptığı hata öyle veya böyle genel başkanlığı kaybetmesine neden oldu. Mahkeme veya referandumun sonucuna bakılmaksızın, Ankara’nın birçok semtinde Kılıçdaroğlu karşıtlarının bürolarında bu dava istendiği gibi yorumlanır ve genel başkanlık koltuğu Kılıçdaroğlu’un altından alınırdı. Daha önceki yazımlarımda da belirttiğim gibi; Kılıçdaroğlu ilk defa stratejik hareket ediyor; referandumun sonucunu etkiliyor.

İç savaş tehdidi sonunu getirdi

Soma’da partililere hitap ederken "Eğer yüzde 50’yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun" sözleriyle gündeme gelen Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, görevinden istifa etti.

Büyükanne maaşında rekor

Altı bin kişiyle sınırlandırılması planlanan ‘büyükanne maaşına (425 TL)’şimdiden 65 bin kişi müracaat etti, 28 Şubat’a kadar sürmesi gereken müracaatlar durduruldu.

Trump danışmanını koruyamadı

ABD Başkanı Trump’ın Savunma bakanı olması beklenirken, bakan olamayan üst düzey danışmanı Michael Flynn istifa etti. Flynn’ın resmen göreve başlamadan Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile telefon görüşmesi yapması ve senatodan gelen baskı istifanın sebebi olarak ileri sürüldü. Trump’ın kazanmasında önemli rol oynayan Michael Flynn’i koruyamayan Trump önemli bir destekçisini kaybetti.

ABD basını Flynn’in bakan olacağını söylerken, sürekli okurlarımız hatırlayacaktır ‘Flynn’den bakan olmaz’ demiştim. Trump’a rağmen, Bakan olamadı, şimdi de danışmanlık görevini kaybetti.

Umre Roma’da değil; Mekke’de yapılır

‘Hac’ görevinin Kurban zamanı yapıldığını bilmeyenlerin ‘Hac bu yılda Kurban’a denk geldi’ dediği gibi; Mekke dışında başka bir yerde de umre yapılıyormuşçasına; Karar gazetesi, dün internet sitesinde ‘Erdoğan Mekke’de umre yaptı’ başlığını kullandı. İki saat sonra uyarı üzerine ‘Mekke’ yazısı kaldırıldı.

Umre: Müslümanların Zilhicce ayı dışında ihrama girerek Kabe`yi tavaf etmeleri, Safa ile Merve arasında sa’y yaparak, tıraş olup ihramdan çıkmalarına umre denir. Hac sadece Zilhicce ayında yapılır.