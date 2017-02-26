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Aynı Mahallede Bir Gün Arayla 2 Yangın

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Aynı Mahallede Bir Gün Arayla 2 Yangın
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde aynı mahallede bir gün arayla yaşanan yangınlar paniğe neden oldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde aynı mahallede bir gün arayla yaşanan yangınlar paniğe neden oldu.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi Adıyaman Caddesi'nde önceki gün boş bir evde çıkan yangının ardından 1 gün sonra aynı caddede bulunan başka bir metruk evde yangın çıktı. Ahşap olan 2 katlı evden alevler yükselince mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangını kontrol altına almak için uzun süre çaba sarf etti.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından alevler çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınırken birer gün arayla aynı caddedeki metruk evlerde çıkan yangın kundaklama şüphesini akıllara getirdi. Olay yeri inceleme kipleri küle dönen evde delil araması yaparken her iki yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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