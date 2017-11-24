Ayvalık Ak Parti Yeni Başkan Ve Yönetimini Belirliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, AK Parti 6. Olağan İlçe Kongresi Pazar günü saat 14.00'te İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, AK Parti 6. Olağan İlçe Kongresi Pazar günü saat 14.00'te İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "metal yorgunu" olan teşkilatlarda kan değişikliğine gidilmesine yönelik talimatının ardından; Ayvalık AK Parti İlçe Başkanlığı'nda da değişikliğe gidilmesi için düğmeye basıldı. AK Parti Genel Merkezi tarafından Ayvalık İlçe Başkanlığı'na aday gösterilen Hasan Kıtay'ın ilçe başkanı seçilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan genel kurulda, yeni ilçe başkanlığı yönetiminin de genel kurul günü belirleneceği öğrenildi.

Tek aday ve listenin yarışacağı kongre ile ilgili soruları yanıtlayan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı'nın en yakın adayı Hasan Kıtay, "Allah nasip ederse; Balıkesir'in tüm AK Parti'li milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, tüm delegelerimiz, teşkilatımızla birlik ve beraberlik içinde 6. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Genel kurulumuzdan daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tamdır. Halka hizmetin, Hakka hizmet olduğuna ait parolamızla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'Millete Hizmet Yolu'nda Kutlu Yürüyüşe Devam" sloganıyla çıkacakları yolda; Ayvalık'ın tüm sorunlarına daha dinamik bir kadroyla eğilerek, AK Parti hükümeti başta olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini Ayvalık'a getirebilmek için geceli-gündüzlü çalışacaklarını vurgulayan Hasan Kıtay, "Ayvalık'ımızı turizm alanında dünyanın çekim merkezi yapmak ve ilçenin başta alt yapı olmak üzere tüm sorunlarını minimize edebilmek için yola çıkıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.