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Azerbaycanlı Akademisyen: “Bozkurt İşareti Türklüğün Simgedir, Türk Gibi Hisseden Bozkurt İşareti Yapar"

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Azerbaycanlı Akademisyen: “Bozkurt İşareti Türklüğün Simgedir, Türk Gibi Hisseden Bozkurt İşareti Yapar"
Azerbaycanlı emekli akademisyen Prof. Dr. Hanım Halilova, "Bozkurt işareti Göktürklerden bugünümüze kadar ulaşmıştır ve bozkurt işareti Türklüğün...

Azerbaycanlı emekli akademisyen Prof. Dr. Hanım Halilova, "Bozkurt işareti Göktürklerden bugünümüze kadar ulaşmıştır ve bozkurt işareti Türklüğün simgesidir. Kendini Türk olarak benimseyen herkes bozkurt işareti yapar" dedi.

Azerbaycanlı emekli akademisyen Prof. Dr. Hanım Halilova, Hocalı katliamıyla ilgili konferans vermek için Manisa'nın Turgutlu ilçesine geldi. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin grup toplantısında yaptığı bozkurt işaretiyle ilgili konuşan Halilova, Türk dünyasının güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu dile getirirken Alparslan Türkeş'i bozkurt işaretiyle kendisinin tanıştırdığını ifade etti. Halilova ayrıca bozkurt işareti ile ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal, Bülent Arınç gibi isimlere bilgi verdiğini de ifade etti. Halilova, "Uzun yıllar önce Başbuğ Alparslan Türkeş, Azerbaycan'a ziyarete gelmişti. O gün kendisini büyük bir kalabalık karşıladı, herkes bozkurt işareti yapıyordu ve bana bu işaretin anlamını sordu. Bende bozkurt işaretinin Türk'ün simgesi olduğunu anlattım, çok hoşuna gitti ve bu işareti hep kullandı. Rahmetli Başbuğ, Türklük için büyük mücadele veren isimdir. Hatta Turgut Özal Azerbaycan ziyaretinde herkesi bozkurt işareti yaparken gördü ve burada da MHP var galiba dedi. Bizde ona MHP değil bozkurt işareti Türklüğün işaretidir diye anlattık. Bozkurt işareti Türklüğün işaretidir, kimileri bunu dine bağlamak istiyor ancak bu yanlıştır. Gagavuzlar Hristiyan'dır ama Türk'tür. Ergenekon destanında Türk'e bir Asena yol gösterir, bizim yol gösterenimiz de Türkiye. Bu işareti kendisini Türk bilen insan yapar, şimdilerde herkes bir şeylerle uydurur ama bozkurt işareti Türklüğün simgesidir. Yaparken kulakları eğri olmasın, sağa sola sallamakta doğru değildir. Dimdik haydi ileri anlamında net bir biçimde yapılmalıdır. Bozkurt işaretini Kerkük'te de Musul'da yaparlar" dedi.

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