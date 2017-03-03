Samsun Bafra Eğitim-Sen Şubesi, Belediye Başkanı Zihni Şahin'i makamında ziyaret etti. Başkan Şahin, "Bafra için, insanlarımız için hepimiz bir ve beraberiz. Bafra olarak büyük bir aileyiz" dedi

Samsun'un Bafra İlçesi'nde Eğitim-Sen İlçe Temsilciliği heyeti, Belediye Başkanı Zihni Şahin'i ziyaret etti. Ziyarete Bafra Eğitim-Sen İlçe Temsilcisi Salim Hepsert, Kadın Sekreteri Gülay Çelik Demirci, Eğitim Sekreteri Zülbiye Semiz, Temsilcilik Saymanı Mustafa Toros katıldı. Sendika temsilcileri ve Başkan Şahin, sendikal faaliyetler hakkında sohbet edip, karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, ziyaretle ilgili şu açıklamalarda bulundu, "Bafra’mızda da çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu yapısı bulunmaktadır. Bafra Eğitim-Sen sendikacılık alanında önemli bir sivil toplum kuruluşumuzdur. Her zaman bir araya geldik. Sohbetler ettik. Görüş alışverişlerinde bulunduk. Bafra için, insanlarımız için hepimiz bir ve beraberiz. Bafra olarak büyük bir aileyiz. Bugün yaptıkları ziyaretten büyük mutluluk duydum. Nazik davranışları için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.