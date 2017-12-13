Bafra'ya kırsal kalkınma merkezi kuruluyor

Bafra Belediye Başkanı Şahin,tarıma ve çiftçilere destek ile yeni mahalle olan köylerde faaliyetleri yürütmek ekonomik, sosyal ve kültürel koşulları iyileştirmek amacıyla Kırsal Kalkınma Merkezi kuracaklarını açıkladı

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Kırsal kalkınma; kırsal alanların varlığının devam ettirilmesi, kır ile kent arasındaki gelişmişlik farkının azaltılmasıdır. Bafra'mız bir tarım ve hayvancılık şehridir. Kırsal Kalkınma Merkezi ile bu potansiyellerimizin daha verimli hale getirilmesine katkı vermek istiyoruz" dedi.

Başkan Şahin sözlerine şöyle devam etti; "Kırsal Kalkınma Merkezimiz aynı zamanda önümüze hedef olarak koyduğumuz Bafra Tarım Tekno Parkımızın da alt yapısını oluşturacaktır. Kırsal Kalkınma Merkezi ile sürdürülebilir tarımsal üretime destek sağlanacak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştıracağız. Gıda, tarım ve hayvancılıkta yenilikçi çözümlerin gündeme gelmesini sağlayacağız. Teşvik ve desteklerden haberdar etmek, kurumlar arası diyalogu ilerletmek, bilgi paylaşımında bulunmak, bilimsel yayınları ulaştırmak gibi çalışmaları hayata geçireceğiz. Kısacası tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin üretimi ve kazancını artırmaya katkı yapmak istiyoruz."

Şahin, "Biz Bafra'mız ve insanlarımız için bir başlangıç yapıyor ve alternatif kalkınmalar ve ekonomik imkânlar üretmeye çalışıyoruz. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimiz ve yeni mahallelerimizde yaşayan insanlarımız için bir belediyeden daha fazlası olmaya çalışıyoruz" dedi. Özkan ŞENGÜN