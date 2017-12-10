Bahçeli: 'C ittifakı' mümkündür

Partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'na katılan Genel Başkan Bahçeli, "Biz de diyoruz ki; C ittifakı olabilir, tartışınız diyoruz. Bizimki bir öneri tartışmak için değil. C ittifakı da Türkiye'de mümkün olabilir" dedi

MHP Genel Başkanlığı tarafından, Antalya'nın Serik İlçesi'nde başlayan 'Belediye Başkanları Toplantısı' sona erdi. Salona girişte Bahçeli, partili ve belediye başkanlarıyla tek tek tokalaştı.

MHP milletvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları ile Türkiye'nin farklı illerinden 100'ün üzerinde belediye başkanının katıldığı toplantıda, Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri ile 2019'un Kasım'ın da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik hazırlık çalışmalarının, belediyelerin tamamlanan ve devam eden çalışmaların değerlendirileceği ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ittifak tartışmalarına ilişkin, "C ittifakı da Türkiye'de mümkün olabilir. C ittifakı aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimine atfen cumhur ittifakı demektir. dedi. Bahçeli, şöyle konuştu: "Önümüzdeki seçimlerde eğer yüzde 49 ittifakı CHP, HDP, İP ile beraber götürmek istiyorlarsa bunlara bir zemin vermek lazım. Nedir o zemin? Hukuki dayanağı olan bir ittifaka gitsinler. Onu söylüyoruz."