Bahçeli, 'hayır'cıların listesini istedi

MHP'de referandum krizi büyüyor. Devlet Bahçeli'nin kurmaylarına "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Platformunun etkinliğine katılanların tek tek tespit edilmesi" talimatını verdiği öne sürüldü. İddiaya göre "Hayırcı MHP'liler" partiden ihraç edilecek

MHP'de başkanlığı içeren anayasa değişikliği referandumu krizi giderek derinleşiyor. Parti içindeki hayır seslerinin ciddi oranda artması, genel merkezdeki rahatsızlığı da paralel olarak arttırdı. İlki Ankara'da yapılan "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor" etkinliğine katılan MHP'liler mercek altına alındı. Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurmaylarına liste hazırlayın talimatı verdi.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK

İddialara göre Bahçeli, hayırcı MHP'lilere karşı atağa geçti. Bahçeli'nin partisinde referandumda 'hayır' diyen isimlerin artması sonrası kurmaylarından liste istediği ileri sürüldü. Karar gazetesinin haberine göre "MHP Genel Başkanı Hayır etkinliğine katılan isimleri tek tek belirleyin" dedi. Sinan Oğan, Ümit Özdağ, Meral Akşener ve Koray Aydın gibi isimlerin kurduğu "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor" etkinliğine katılan eski vekiller, il ve ilçe başkanları ile yöneticiler tespit edilecek. Yine iddialara göre bu isimler tek tek partiden ihraç edilecek. Bu arada "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor" etkinliği 50 ilde devam edecek. Ümit Özdağ 18, Meral Akşener 16, Koray Aydın 9, Sinan Oğan ise 7 ilde neden hayır denilmesi gerektiğini anlatacak.

Karar Gazetesi