Bahçesindeki Otları Yakarken Yanarak Öldü

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Karacaören köyünde bahçesindeki kuru otları yakmak isteyen yaşlı adam, yanarak hayatını kaybetti.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Karacaören köyünde bahçesindeki kuru otları yakmak isteyen yaşlı adam, yanarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Karacaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 89 yaşındaki Ali Osman Kavak, bahçesindeki kuru otları temizlemek için ateş yaktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bu sırada üzerine alev sıçrayan Kavak, bir anda panikleyince ayağı kavak ağacının arasına sıkıştı. Alevlerden kurtulamayan yaşlı adam bahçede yanarak can verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Yangının söndürülmesinin ardından yaşlı adamın cesedi Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.