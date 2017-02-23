Bakan Arslan: “Anayasa Değişikliği Ülkemizin İstikbali Ve İstiklali İçin Olmazsa Olmazdır”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığında partililere hitap etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığında partililere hitap etti. Bakan Arslan, "Anayasa değişikliği ülkemizin istikbali ve istiklali için, hedeflerine ulaşması için gereklidir, olmazsa olmazdır" dedi.

Çanakkale'deki programını AK Parti İl Başkanlığı ziyaretiyle sürdüren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile birlikte AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ'la görüştü. Bakan Arslan, görüşmenin ardından partililere hitap etti. Anayasa değişikliği hakkında bilgi veren Bakan Arslan, "Milletvekili seçiyorsunuz, kimin hükümet olacağına karar verebiliyor musunuz? Veremiyorsunuz. Sonra mecliste Cumhurbaşkanı istediği adama görev veriyor. Geçmişte böyle oldu. Cumhurbaşkanı istediği adama hükümet kurma görevi verdi. Dolayısıyla vatandaşın kararı değil, onların kararı oldu. Sonra sıra güven oylamasına geliyor. Güven oylaması verip vermeyeceklerini bilmiyorsunuz. Hükümet kuruldu, her gün "ben güven oylaması ile seni hükümetten düşüreceğim." Arkadaş, ben millete hizmet etmeye geldim. Ben senin ağzına bakıp, beni düşürecek misin, düşürmeyecek misin? Ona bakmaya gelmedim. Yeni sistemde ne diyoruz, daha sandığa giderken kimi cumhurbaşkanı yapacağınızı kimin sizi hükümet olarak idare edeceğini ve 5 sene sonra da kime hesap soracağınızı bileceksiniz. Sistem bu. İki başlılıktan kurtulacağız, tek başlı olacağız. Çanakkale deniz kenti. Hepiniz Gelibolu'ya giderken vapura biniyorsunuz. Vapurun ön tarafında bir kaptan, arka tarafında bir kaptan olursa her biri öbür yöne sürerse, o vapur ne karşıya gider, ne bu tarafta kalır. Başı boş dolanır. O yüzden iki başlı olmamalıdır. Tek başlılığı bunun için istiyoruz. Vatandaş sandığa giderken kimi hükümet yaptığını bilsin istiyoruz. Kim vatandaştan aldığı destekle en güçlü çıkarsa bu vatandaşa hizmet edeceğini bilsin istiyoruz. Ve 5 sene sonra gitsin, hesap versin istiyoruz. Ana argüman bu" dedi.

"Rejimin adı belli; Cumhuriyet"

'Rejim değişiyor" tartışmalarına da değinen Bakan Arslan, "Efendim, "Rejim elden gidiyor." Bu cumhuriyeti, ecdat Çanakkale'de yüz binlerce şehit vererek kurdu. Cumhuriyet rejimini, nasıl ki bugün birileri ülkemizi işgal edemedi, şehitlerimiz onların karşısında durduysa, nasıl 15 Temmuz'da hainlere derslerini verdiysek ve ayakta tuttuysak, ilelebet de ayakta tutacağız. Rejimle ilgili bir sıkıntımız yok. Biz diyoruz ki rejimin adı belli; Cumhuriyet. 94 yıldır cumhuriyet. Ama sadece hükümet etme şeklini değiştiriyoruz. İkincisi, diyoruz ki adalet bağımsız olsun, göz baş üste. Bağımsız olsun ama tarafsız olmazsa 363 milletvekilli partiyi kapatmaya kalkıyor. Geçmişte kapattı. Aynı zamanda tarafsız olsun. Birilerinin isteğine göre hareket etmesin. Varsa yanlışı olan biri, bağımsız ve tarafsız adalet olarak yakasına yapışsın. Üçüncüsü, bütün hakimlerin, savcıların tayinini, rütbesini, atamasını yapan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu var. Şu anda 4 tanesini Cumhurbaşkanı, 1 tanesi Adalet bakanı ve müsteşar doğal üye, 22 kişilik bu heyetin geriye kalanını bürokrasi atıyor. Kendi kendilerine atıyorlar. Yeni sistemde ne diyoruz? Yeni sistemde diyoruz ki 13 kişi olacak. 1 adalet bakanı 1 müsteşar, yine Cumhurbaşkanı 4 tane atayacak, çoğunluğunu, 7 tanesini sizin oylarınızla seçilmiş yasama görevini yapan parlamento yapacak diyoruz. Yani parlamentoyu daha güçlü hale getiriyoruz. Bakın bu da önemli" diye konuştu.

Milletvekili seçilme yaşının düşürülmesine de değinen Bakan Arslan, "Yine bence önemli konulardan biri daha, 18 yaşında niye böyle bir sorumluluk veriyorlar? Şimdi sadece 18 değil, bunu söyleyeyim de. 18-19-21-22-23-24-25 yaşını doldurmamış bu 7 yaş, her yaş kategorisinde 1 milyon var. Bu 7 milyon gence diyoruz ki arkadaş, sen Cumhurbaşkanını seçebilirsin. Bu ülkenin en önemli makamı. Başbakanı seçebilirsin, belediye başkanını seçebilirsin, mahallende muhtarı seçebilirsin, bu büyük sorumluluğu veriyoruz, bu genç "Ben de seçilmek istiyorum" dediği zaman, "hayır" diyoruz. Arkadaş, seçmektir zor olan. Yoksa öteki türlü 600 milletvekilinden birisi olacak. Ama hangi genç olacak? Genç önce donanımlı olacak. Kendi yetiştirecek. Sonra gelecek aday adayı olacak. Buraya kadar kendi keyfi. Aday adayı olduktan sonra parti diyecek ki; "Evet. Bu genç mecliste beni temsil edebilir." Bunu aday yapacak. Sonra biz AK kadrolar olarak veya başka partiler, sahaya gideceğiz diyeceğiz ki "Evet bu genç çok donanımlıdır. Kendini yetiştirmiştir. Benim adayımdır. Destek ol." Halk da diyecek ki "Evet doğrudur. Bu genç bu işi becerebilir." Onu milletvekili yapacak. Yoksa durup dururken, sokakta 18-19 yaşındaki gencin yakasından yapışıp "Hadi gel meclise" demiyoruz. Parti olarak ne yaptık; 30 yaş altındakiler olamıyordu. 30 yaşın altındaki gençleri, 25 yaşına kadar olanları, seçilebilir hale getirdik. 3 dönemdir. Bu 25-30 yaş arasındaki milletvekili arkadaşlarımız, Allah sizleri inandırsın herkesten çok koşturuyorlar. Sahada çok konuşacağız. Ama anayasa değişikliği ülkemizin istikbali ve istiklali için, hedeflerine ulaşması için gereklidir, olmazsa olmazdır. Bu konuda desteğinize şüphemiz yok" dedi.

Bakan Arslan, daha sonra referandum için "Evet" sözü alarak Çanakkale Valiliğine geçti.