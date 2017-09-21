Memleketi Alaçam İlçesi İncirli Mahallesi’nde kılınan cenaze namazından sonra aynı yerde toprağa verilen merhume Bak’ın cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar ile akrabaları, aile yakınları ve vatandaşlar katıldılar. Gökhan İÇKİLLİ
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Bakan Bak'ın yenge acısı
Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yengesi Fatma Bak’ın cenaze törenine katıldılar.
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