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Bakan Eroğlu: “2023, 2053, 2071 Büyük Hedeflerinin Gerçekleşmesi İçin ‘Evet’ Mührüne Basacağız”

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Bakan Eroğlu: “2023, 2053, 2071 Büyük Hedeflerinin Gerçekleşmesi İçin ‘Evet’ Mührüne Basacağız”
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "2023, 2053, 2071 büyük hedeflerinin gerçekleşmesi için "evet" mührüne basacağız" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "2023, 2053, 2071 büyük hedeflerinin gerçekleşmesi için "evet" mührüne basacağız" dedi.

Kırklareli Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 4 milyon TL'lik iki yatırımın temel atma törenine katılan Bakan Eroğlu, Kırklareli halkına teşekkür borcu olduğunu belirterek, "Sevgili kardeşlerim, özellikle sizlere teşekkür borcum var. Hain FETÖ, alçak, tarihimizin en kanlı, darbe teşebbüsü, yani ülkeyi parçalama, bölme, işgal ettirme teşebbüsü aslında öyle hain bir teşebbüs ki tarihte böyle bir örneği yok. Fakat Allah'a şükür milletimizin kahramanlığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, herkesin gayreti neticesinde darbe girişimi püskürtüldü. Evladı Fatihan olduğunuzu gösterdiniz. Bundan sonra darbeciler, darbeyi rüyalarında bile göremeyecekler. O bakımdan teşekkür ediyorum" dedi.

Terör örgütlerinin Türkiye'nin gelişmesini istemeyen güçler tarafından üretildiğini kaydeden Bakan Eroğlu, "Özellikle şunu belirteyim, Türkiye çok büyüdü gelişti. Esasen bir takım terör örgütlerinin hareketleri, milletimizdeki bu kalkınma, refah seviyesinin artması, dünyanın en büyük yatırımlarının yapılması, IMF'ye olan borcumuzun ödenmesi, bazı Batılı devletlerin, güçlerin dikkatini çekti. Ya artık bu Türkiye çok oluyor önünü keselim diye habire terör örgütlerini salıyor üzerimize. Bakın PKK öyle çıktı, DAEŞ onların ürettiği bir şey, PYD keza onlar üretti. Bu özellikle FETÖ alçak terör örgütü hep onların ürünü, arkasında onlar var. Ama Türkiye büyüyor, gelişiyor. Şunu da şöyle bilin 2017 yılı, 2016 yılından çok daha iyi olacaktır ekonomik açıdan" diye konuştu.

"16 Nisan'da söz de karar da milletindir"

Bakan Eroğlu, 16 Nisan referandumunda millete güvendiğini ifade ederek, "Artık diyoruz ki "16 Nisan'da söz de karar da milletindir." Milletimize güveniyoruz. Ne için "evet" diyoruz, Türkiye'nin istikrarı ve istikbali için "evet" diyoruz. 2023, 2053, 2071 büyük hedeflerinin gerçekleşmesi için "evet" mührüne basacağız. Ayrıca istikrar ve gerçekten hızla karar verilen güzel bir yönetim için "evet" diyoruz" dedi.

Türkiye'de mevcut sistemle kurulan hükümetlerin ömrünün 9 ay olduğunu, bu kadar kısa sürede hizmet edilemeyeceğini söyleyen Bakan Eroğlu, "Türkiye çok zaman kaybetti. Artık tek başlı bir yönetim olacak, sürekli, en az beş yıllık bir sürede büyük yatırımlar gerçekleşecek. Çünkü 9 ayda veya 14 ayda bir bakan, bakanlığın hangi kapısından girip hangi kapısından çıkacağını öğrenemez. Dolayısıyla gayet açık, sürekli, kararlı, istikrarlı bir yönetim için bütün milletimize diyoruz ki 16 Nisan'da sandığa gidelim ve "evet" mührünü vuralım diyoruz. Çünkü mesele parti meselesi değildir, mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruattır. Bu mesele milletin geleceği meselesidir. Sürekli istikrar için, büyük Türkiye için bu şart diye düşünüyoruz. Bazıları da diyor ki "rejim elden gidiyor." Rejim falan gitmiyor. Şu andaki mevcut sistemde cumhurbaşkanımıza vatana ihanet etme dışında suçlama yapamazsınız. Ama şimdi cumhurbaşkanımıza, yürütmenin başı olacağı için hesap sorulabilir hale getiriyoruz. Özellikle şunu ifade edeyim, demokrasi yerinde, Cumhuriyet yerinde, özellikle anayasanın ilk 4 maddesine dokunmak bile söz konusu değil, ima bile söz konusu değil. Bunlar yerinde merak etmeyin. Ben diyorum ki onlara "Lütfen 18 madde 18 dakikada okunur." Başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere bu 18 maddeyi teker teker okusa, hangisine itiraz ediyor baksa, o da diyecek ki "ya ben yanlış düşünüyorum', vicdanının sesini dinleyerek o da "evet" verecek" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Eroğlu, protokol üyeleri ile birlikte düğmeye basarak 4 milyon TL maliyetli iki yatırımın temeline attı. Ardından kura çekilerek orman köylerinde yaşayan üreticilere gelir sağlayabilecekleri badem gibi ağaçların fidanları dağıtıldı.

Bakan Eroğlu: “2023, 2053, 2071 Büyük Hedeflerinin Gerçekleşmesi İçin ‘Evet’ Mührüne Basacağız”

Bakan Eroğlu: “2023, 2053, 2071 Büyük Hedeflerinin Gerçekleşmesi İçin ‘Evet’ Mührüne Basacağız”

Bakan Eroğlu: “2023, 2053, 2071 Büyük Hedeflerinin Gerçekleşmesi İçin ‘Evet’ Mührüne Basacağız”

Bakan Eroğlu: “2023, 2053, 2071 Büyük Hedeflerinin Gerçekleşmesi İçin ‘Evet’ Mührüne Basacağız”

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