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Bakan Eroğlu: “Chp Hayırcıların Kayığına Bindi”

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Bakan Eroğlu: “Chp Hayırcıların Kayığına Bindi”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, anayasa değişiklik referandumu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yüklenerek, "CHP, anayasa değişikliğinden...

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, anayasa değişiklik referandumu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yüklenerek, "CHP, anayasa değişikliğinden kaçtı, özellikle de hayırcıların safına katıldı. Hayırcıların safında kimler var? HDP var, PKK var, FETÖ var. Nitekim CHP hayırcıların kayığına bindi" dedi.

Bakan Eroğlu, çeşitli temel atma ve açılış törenlerine katılmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Eroğlu burada ilk olarak İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde "DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı" törenine katıldı. Bakan Eroğlu, kalabalık bir protokol heyeti ve vatandaşların çiçeklerle sunduğu sevgi gösterileri arasında karşılandı. Gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Bakan Eroğlu, Bakanlık vasıtası ile Afyonkarahisar ve çevresine yapılan yatırımlardan bahsederek, devasa yatırımların devam edeceği müjdesini verdi.

Konuşmasında ayrıca 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek "anayasa değişiklik referandumuna" değinen Bakan Eroğlu, referandum üzerinden ana muhalefet partisi CHP'ye yüklendi. CHP'nin anayasa değişikliğinden kaçtığını ve hayırcıların kayığına bindiğini kaydeden Bakan Eroğlu, "Mecliste MHP ve AK Parti bir anayasa teklifi hazırladı. Ama diğer partileri bilhassa da CHP'ye "gelin birlikte hazırlayalım" dedik ama onlar seçim beyannamesinde olmasına rağmen CHP, anayasa değişikliğinden kaçtı. Özelliklede hayırcıların safına katıldı. Hayırcıların safında kimler var. HDP var, PKK var, FETÖ var. Nitekim CHP, hayırcıların kayığına bindi. Nitekim bu kayık batar. Çünkü milletimizin feraseti inşallah 16 Nisan'da kararını verecektir. İstikrardan yana kararını verecektir" dedi.

Konuşmaların ardından beldeye yapılacak olan tesislerin temeli Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

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