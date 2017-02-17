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Bakan Eroğlu, Edirne’de 11 Tesisin Temelini Atacak

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Bakan Eroğlu, Edirne’de 11 Tesisin Temelini Atacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 24 milyon lira tutarındaki 26 yatırım müjdesi ile Edirne'ye gidiyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 24 milyon lira tutarındaki 26 yatırım müjdesi ile Edirne'ye gidiyor. Bakan Eroğlu, Edirne'de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 11 tesisin temelini atacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 19 Şubat Pazar günü Edirne'de düzenlenecek olan toplu temel atma merasimi ile 36 milyon lira yatırım bedelli 11 adet tesisin temelini atacak. Bakan Eroğlu, saat 15.00'da Valilik Önü'nde düzenlenecek toplu temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek Lalapaşa-1 Barajı Sulaması, Lalapaşa-2 Göleti Sulaması ile 9 adet taşkın koruma tesisinin temelini atacak. Ayrıca Bakan Eroğlu, Edirne'de 10 aileye gelir getirici tür, 19 aileye Orköy sertifikası verecek. Bakan Eroğlu tarafından temeli atılacak tesislerle 13 bin 500 dekar zirai arazi suya kavuşacak. Ayrıca 20 köy taşkın zararlarından korunacak. Bakan Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 20 Ocak 2013, 07 Temmuz 2013, 17 Şubat 2014 ve 20 Mart 2016 tarihlerinde Edirnelilere verdiği 1,9 milyar TL'lik 101 müjdeye ilave olarak 24 milyon lira yatırım bedeline sahip 26 müjde daha verecek. Böylece son 5 yılda Edirnelilere toplam maliyeti 1,92 milyar TL'lik 127 müjde vermiş olacak. Müjdeler arasında taşkın koruma tesisleri, fidan üretimi, gelir getirici tür ağaçlandırma, orman köylülerine kredi, Gala Gölü Milli Parkına giriş kontrol ünitesi yapımı ile 2 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun (OMGİ) kurulumu yer alıyor.

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